CHP Bursa İl Başkanlığı'nın elektriği kesildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğe yılbaşında yapılan zamlara tepki olarak, “Erdoğan, 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, bugünden itibaren hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” açıklamasında bulunmuştu. CHP Bursa İl Başkanlığı da daha önce 3 bin 440 TL olan elektrik faturası 11 bin 351 TL’ye çıkınca faturayı il başkanlığı binasına asmış ve elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurmuştu.

Elektrik zammını protesto etmek için elektrik faturalarını ödemeyen CHP Bursa İl Başkanlığı’nın elektriği, dağıtım şirketine bağlı ekipler tarafından bugün kesildi. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, elektriklerinin kesilmesine gaz lambası ışığında düzenlediği basın toplantısında tepki gösterdi.

Karaca düzenlediği basın toplantısında, "AKP iktidarı, 20 yıldır ülkemize yaşattığı karanlığı bugün partimize yaşatıyor. Faturamızı öderdik ama vatandaşlarımız yaşadığı sıkıntıyı anlatmak, zamları protesto etmek için ödemedik" dedi. (ANKA)