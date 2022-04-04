CHP'li Ağbaba: Ülkeyi bu duruma getiren Nebati’nin ışıltısıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yüzde 61,14 olarak açıkladığı yıllık enflasyon ve yüzde 5,46 olarak açıkladığı aylık enflasyon oranlarını, “Bu gidişle tek haneli enflasyon artık hayal ürünü bile olamaz. Adım adım hiperenflasyona gidiyoruz. Ülkeyi bu duruma getiren, baş ekonomistin iktisat bilgisi ve ekibiyle Nebati’nin ışıltısıdır” diye değerlendirdi. Ağbaba, asgari ücrete hemen ek zam yapılmasını önerdi.
Ağbaba, ANKA'nın aktardığına göre şu ifadeleri kullandı: