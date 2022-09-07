CHP Bitlis İl Başkanlığı'na kayyım atandı

CHP Bitlis İl Başkanlığı'na Mehmet Cahit Geylani’nin yerine kayyım atandı. CHP Genel Merkezi’nin 22 Şubat 2022 tarihinde atadığı kayyım heyeti 45 gün içerisinde olağanüstü il kongresini yapmak üzere görevlendirilmişti.

Atanan kayyım heyetinin il kongresini yapmaması üzerine mahkemeye gidildi. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce görülen celsede, CHP Bitlis İl Başkanlığına Veysi Uyanık, Zeynelabidin Küçükdağ, Rahmetullah Ak, Veysi Acar, Durmaz Sadak, İsmail Nacar, İkram Karaca kayyım olarak atandı.

Kayyım olarak atanan Veysi Uyanık, bir önceki dönem Bitlis İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.

‘Karara itiraz edeceğiz’

Halk TV'ye konuşan Mehmet Cahit Geylani, “Diyarbakır’da olduğu gibi mahkeme tarafından siyasi bir karar verildi. Bu kararı veren hakim, Diyarbakır için de aynı kararı vermişti. Üstelik bu dava açılırken, hiçbir delegemizin imzası alınmadı. Davayı açan kişi Genel Merkez tarafından ihraç edilen biri. Mahkeme bu kişiyi kayyum olarak atamış. Biz Bitlis’te yaptığımız parti çalışmaları ile burada AKP’yi bitirdik. Kayyum atananlar AKP ile beraber hareket ediyorlar” dedi.

Genel Merkez’in bu konuyla alakalı toplantı halinde olduğunu belirten Geylani, “Karara itiraz edeceğiz” diye konuştu.

‘Kendisi atandıktan sonra AKP’den istifa etti’

Geylani’nin açıklamalarına yanıt veren Veysi Uyanık'ın açıklamaları şu şekilde:

“Mehmet Cahit Geylani, Mutki Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. 22 Şubat’ta ataması yapıldıktan sonra AKP’den istifa etti. AKP’de aldığı görevler de belli. Kendisi AKP’nin içinden geliyor. Nasıl AKP’yi bitirdi? Siyaseten çok faydalı olsaydı AKP’de bir yere gelirdi. Bizim için ulu olan partimizin böyle bir insanı getirip ataması tabanımızı da rahatsız etti. Siyaseten karşılığı olmayan ve partimize operasyon çekmeye gönderilmiş biri. Kalkıp 45 gün içerisinde partimizin tüzüğü gereği il kongresi yapması gerekirken 270 gün boyunca yapmadı. Ben yılların CHP’lisiyim. Partimizi ilimizde kongreye götüreceğiz. Kongre sonucunda kim kazanırsa da saygı duyacağız. Bu demokrasinin gereğidir. Bu gerek yerine getirilmediği için dava açtık. Neticede CHP kazanacak."