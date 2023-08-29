CHP binasına silahlı saldırıda bulunan kişiye 9 ay hapis ve 300 lira para cezası

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında 6 Nisan'da silahla hava ateş ettikten sonra kaçan ve Sultangazi'de yakalanan Emre D. toplam 9 ay hapis ve 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarının seri muhakeme usulüne tabi olması nedeniyle şüpheli Emre D. hakkında talepname düzenlendi. Savcı tarafından yasa gereği ceza teklif edilen şüpheli Emre D. avukatı huzurunda söz konusu cezayı kabul etti. Bunun üzerine Emre D. 13 Haziran'da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme, Emre D.'yi "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 6 ay hapis ve 300 lira adli para cezası ile cezalandırdı. Emre D.'nin "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan 3 ay hapis cezasına çarptırarak serbest bırakılmasına karar verildi. Diğer 4 şüpheli hakkında ise "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açıldığı öğrenildi.