CHP asgari ücret önerisini açıkladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yaptı.

Öztrak, öncelikli hedeflerinin yerel seçimlerde iktidarı mağlup etmek olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yerel yönetim seçimleri, ağır güvensizlikle malul Erdoğan hükümetinden kurtulmak için önemli bir fırsattır. Seçimde onları uğratacağımız büyük hezimet bunun önünü açacaktır" diye konuştu.

'Yüzde 48'lik oy desteğini büyütmek için çalışacağız'

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde parti olarak istedikleri sonuçları alamadıklarını kaydeden Öztrak, muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği yüzde 48'lik oy desteğini büyütmek için çalışacaklarını söyledi:

"Şimdi, bu yüzde 48 oranındaki millet desteğini korumak ve bunun üzerine ezici bir zafer inşa etmek için çok çalışma zamanı. Bu çerçevede kongreler sürecini başlattık. Partimizin eksiklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecini üyelerimize ve delegelerimize emanet ettik."

Milletvekillerinin 'tatil demeden saha olacağını' öne süren Öztrak, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Örgütümüzle birlikte mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev çalışacaktır. Belediye Başkanlarımız işini yapacak, eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden biriyiz.

Biz gerektiğinde vatan için her türlü fedakârlığın nasıl yapılacağını kurucu liderimizden öğrendik."

'Asgari ücret en az 15 bin TL olmalı'

Asgari ücret tartışmaları hakkında da konuşan Öztrak, alım gücünün önemine dikkat çekerek, "CHP olarak asgari ücretin en az 15 bin TL olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.