CHP adaylık için yaptığı anket çalışmasını 2 Ekim'de duyuracak

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda belirsizlik devam ediyor. İttifak içinde görüşmeler sürerken, CHP bu sorunun yanıtını saha çalışmalarında aradı.

TRThaber'in aktardığına göre Grup toplantılarını bölgelere taşıyarak yaz boyunca 8 ilde toplantı gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarından ziyaret edilen illerde saha çalışması yapmalarını istedi.

Anket sonuçları Kılıçdaroğlu'na aktarıldı

Esnafla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen CHP kurmayları, seçim bölgelerinin nabzını tuttu. Yüz yüze anket çalışmalarıyla, gidilen illerde "Altılı masanın adayı kim olmalı?" sorusunun cevabı arandı.

Anadolu gezilerinin saha yansımaları ve anket sonuçları, CHP’nin Seferihisar’daki kampında Kılıçdaroğlu'na aktarıldı.

Sonuçlar diğer partilerle paylaşılacak

Sonuçlar 6'lı masanın CHP'nin ev sahipliğinde 2 Ekim'de yapacağı toplantıda masada olacak. Millet İttifakı'nı oluşturan diğer 5 parti de kendi saha çalışmalarını tamamladı. Genel başkanlar toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmaları kapsamlı olarak ele alacak, sonuçlar karşılaştırılacak.