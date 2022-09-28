CHP anketi iddiası: Elazığ, Erzurum, Sakarya, Diyarbakır, Van ve Kayseri...

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaz milletvekilleriyle birlikte "sahaya çıkmasının" anketlere olumlu yansıdığını öne sürdü.

BUPAR Araştırma'nın yaz boyunca her toplantı sonrası illerde ölçüm yaptığını belirten Mollaveisoğlu, "Bu illerde oy oranlarının iki ile üç kat arasında arttığı görülüyor. Örneğin, CHP’nin yüzde 2.5 oy aldığı Van ve Diyarbakır’daki oy oranı, son ankete göre yüzde 7.5 seviyesine yükselmiş" iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun sesini sağ seçmene ulaşmaya başladığını söyleyen Mollaveisoğlu'nun yazısı şöyle;

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bu yaz tatil yok” diyerek milletvekillerini sahaya çıkarması, CHP’nin çok az oy aldığı illerde yapılan grup toplantıları, basın açıklamaları, çeşitli il ve ilçelerden belediye başkanlarının bu bölgelerde halkla buluşması sonuç verdi mi?

Yanıtı anketlere bakarak söyleyelim, evet, saha çalışması, halka buluşma, gidilen illerdeki oy oranlarını artırdı.

Elazığ, Erzurum, Sakarya, Niğde, Van, Kayseri gibi daha önce hiç CHP seçmeni olmamış yurttaşların bir bölümü bu çalışmanın etkisi ile ilk kez CHP’ye oy verecekler...

BUPAR Araştırma yaz boyunca her toplantı sonrası illerde ölçüm yaptı. Bu illerde oy oranlarının iki ile üç kat arasında arttığı görülüyor.

Örneğin, CHP’nin yüzde 2.5 oy aldığı Van ve Diyarbakır’daki oy oranı, son ankete göre yüzde 7.5 seviyesine yükselmiş.