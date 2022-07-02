CHP '128 milyar dolar' davasında Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanıyken istifa eden Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'ye karşı açtıkları "128 milyar dolar" davasını kazandıklarını duyurdu. Göktaş, CHP'nin kendilerine 60 bin TL tazminat ödeyeceğini belirtti.

Avukat Göktaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dava dilekçesinde ve ilgili kurumların kamuoyu nezdinde yapılan açıklamalarında açıkça belirtildiği üzere, Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma ya da buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir. Nitekim bu kadar büyük ve organize bir yalana konu edilen bu iftira, son derece yalın ve gerçek bir ifade ile bertaraf edilmiş ve milletimizin vicdanında her daim mahkûm olan CHP, yargı süreci sonunda da yalanlarıyla haksız bulunmuştur."

CHP'nin yaptıklarının organize bir iftira kampanyası olduğunu iddia eden Göktaş, Albayrak'ın bakanlık görevini yürütürken büyük bir başarı sergilediğini savundu. Göktaş "'Kasa boş, hazinede para yok, IMF'den borç alın' yönlendirmesi yapanlar ile '128 milyar dolar buhar oldu' yalanını ortaya atanların aynı kişiler olması sadece çelişkiyle açıklanabilecek bir durum değildir... CHP'yi bu kadar saldırgan yapan; Sn. Berat Albayrak döneminde, dünya tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri yaşanmasına rağmen, Türkiye'nin en fazla büyüyen ülke olması, dönemin şartlarında faiz, enflasyon ve kurun kendi istedikleri seviyelerde olmamasıdır" dedi.