Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara yaşamını yitirdi

Küba Devrimi’nin önderlerinden Che Guvara’nın oğlu Camilo Guevara, 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Küba Devrimi'nin öncülerinden Che Guevara'nın en büyük oğlu Camilo Guevara, Venezuela'ya yaptığı bir gezi sırasında felç geçirerek yaşamını yitirdi. 

Camilo Guevara, Che Guevara'nın düşüncelerini yayma ve araştırma görevini üstlenen Che Merkezi'nin yöneticiliğini yapıyordu.

60 yaşında yaşamını yitiren Camilo Guevara'nın ölüm haberini duyuran Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada "Babasının olağanüstü mirasını koruyan Che Merkezi'nin yöneticisi olarak Che'nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo'ya derin bir üzüntüyle veda ediyoruz. Annesi Aleida'ya, eşine ve kızlarına ve tüm Guevara March ailesine kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.

Konuya dair sosyal medya üzerinden taziye mesajı mesajı yayımlayan Küba’nın Ankara Büyükelçiliği ise "Dün kahraman gerillanın düşüncelerini yayma ve araştırma görevini üstlenen Che Merkezi'nin yöneticiliğini yapan Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara'yı kaybettik" açıklamasında bulundu.

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