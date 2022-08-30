Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara yaşamını yitirdi

Küba Devrimi'nin öncülerinden Che Guevara'nın en büyük oğlu Camilo Guevara, Venezuela'ya yaptığı bir gezi sırasında felç geçirerek yaşamını yitirdi.

Camilo Guevara, Che Guevara'nın düşüncelerini yayma ve araştırma görevini üstlenen Che Merkezi'nin yöneticiliğini yapıyordu.

60 yaşında yaşamını yitiren Camilo Guevara'nın ölüm haberini duyuran Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada "Babasının olağanüstü mirasını koruyan Che Merkezi'nin yöneticisi olarak Che'nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo'ya derin bir üzüntüyle veda ediyoruz. Annesi Aleida'ya, eşine ve kızlarına ve tüm Guevara March ailesine kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.

Con profundo dolor decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas, como directivo del Centro Che, que conserva parte del extraordinario legado de su padre. Abrazos a su madre, Aleida, a su viuda e hijas y a toda la familia Guevara March. pic.twitter.com/n7PaAVbmC2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 30, 2022

Konuya dair sosyal medya üzerinden taziye mesajı mesajı yayımlayan Küba’nın Ankara Büyükelçiliği ise "Dün kahraman gerillanın düşüncelerini yayma ve araştırma görevini üstlenen Che Merkezi'nin yöneticiliğini yapan Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara'yı kaybettik" açıklamasında bulundu.