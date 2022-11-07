ÇHD'li Hukukçular davasında karar duruşmaları başladı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı, Av. Barkın Timtik ve Av. Oya Aslan ile 21 kişinin “örgüt yöneticiliği” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla yargılandığı davanın karar duruşmalarının birinci oturumu Silivri Cezaevi yerleşkesinde kurulan duruşma salonlarının bulunduğu binada görülmeye başlandı.

Aynı saatte başka bir duruşma olması nedeniyle büyük salon yerine küçük salonda görülen duruşma henüz başlarken avukat ve izleyicilerin alınmak istenmemesi nedeniyle gerginlik yaşandı. Duruşmayı izlemek isteyenlere sandalye vermeme talimatı veren mahkeme başkanı, avukatların ısrarıyla boş sandalyelerin alınmasına izin vermek zorunda kaldı. Duruşmaya yüzlerce avukat, onlarca kurum temsilcisi, bazı milletvekilleri ve çeşitli ülkelerden avukat olan gözlemciler katıldı.

Duruşma Selçuk Kozağaçlı'nın savunmasıyla başladı. Savunmasında, mahkeme heyetine hukuk ve ceza yargılaması konusunda yanıtlar veren Kozağaçlı, kendisine ve yoksullara dönük hukuksuz uygulamalar ve açılan soruşturmalar hakkında da detaylı açıklamalarda bulundu.

'37 savcı ve 42 hakim değişti'

Yargılamanın süre yönünden uzamasına değinen Kozağaçlı, "Bir dosya neden on yıl boyunca bitirilemez? Çünkü tuttuğunuz dal çürük" dedi. Dava boyunca 37 savcının ve 42 hakimin değiştiğini belirten Kozağaçlı, "Seksen civarı hakim ve savcının değiştiği bir dosyayı siz üç buçuk imzayla bitirmeye çalışıyorsunuz" diye konuştu.

Neden üç buçuk imza dediğini de açıklayan Kozağaçlı, "Savcılığın imzası buçuk çünkü ayrı bir mütalaa yazmamış, iddianameden imla hatalarıyla kopyala yapıştır yapmış" ifadesini kullandı.

'Dökümanlar sahtecilikten hüküm giyen bir polisin elindeki CD'lere dayanıyor'

Davanın temel delillerinden olan ve Belçika ve Hollanda'dan gelen dijital dökümanların bu iki ülkeden istinabe yoluyla gelmediği öğrenildi. Kozağaçlı, "Davanın temelini oluşturan dijital kütükler adli istinabeyle gelmedi" dedi. Kozağaçlı nasıl mahkemeye geldiği belli olmayan dijital dökümanların 'FETÖ' kapsamında sahtecilik suçundan tutuklanan Ramazan Akyürek üzerinden geldiğini belirtti.

Davanın dayanakları olan ve Belçika'dan gelen belgeler üzerine konuşan Kozağaçlı, "Belçika delil olarak kullanmadığı şeyi size vermemiş tabi ki. Belçika'ya polis göndermişsiniz. Yasadışı yolla bu dijitalleri bir DVD'ye koymuşlar. Bu şekilde alınan dijitalleri bize adli istinabe yoluyla aldık diye yutturmaya çalışıyorsunuz" dedi.

Hollanda'dan gelen belgelerin illegal yollarla "FETÖ" iltisaklı polisler aracılığıyla getirildiğini ifade eden Kozağaçlı, "Zaten belgelerde hiçbir suç isnat edebileceğiniz bilgi çıkmadı" şeklinde konuştu. Dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen dijital belgelerden tek çıkan delilin Türkiye malı olan ve Türkiye'de hazırlanmış CD olduğu ifade edildi.

Davada "itirafçı olarak dinlenen çocuğun 13 yaşından beri MİT tarafından kullanılan, uyuşturucu bağımlısı bir şizofren olması, yargılamayı başlatanların organize bir suç örgütüne üye olmaları ve en son 'ATK tarafından yapılan inceleme sonucu, dayanılan dijital kayıtların ve suçlamalara dayanak oluşturan belgelerin eşleşmediği anlaşılmıştır" diyerek bütün bunların, davanın esasının çökmesine neden olduğunu dile getirdi.

İçinde bulunduğu yargılamanın ciddiyetsiz olduğuna değinen Kozağaçlı, yapılan zulme karışan herkesin peşinde olacağını belirtti. Kendisini yargılayan seksene yakın hakim ve savcının neredeyse 15'inin şu anda ya tutuklu ya da firari olduğunu belirten Kozağaçlı "Kimseyle helalleşmeyeceğiz" dedi.

Ölüm orucunda hayatını kaybeden Ebru Timtik'e değinen Kozağaçlı, "Ebru'yu el birliğiyle katlettiniz. Yargıtay, mahkeme el birliğiyle Ebru'yu katlettiniz. Ebru hakkındaki bozma kararını açıklama için Ebru'nun ölmesini beklediler. Ebru'nun 1 hafta bir zamanı olmadığı biliyorlardı, beklediler" dedi.

Davayı takip eden Yurtsever Hukukçular heyeti de ilk duruşmayı şöyle değerlendirdi:

"Selçuk Kozağaçlı yaptığı savunmayla adeta çökmüş hukuk sistemini yargılıyor. AKP'nin yargı içerisinde gerçekleştirdiği kadrolaşma ve çöken sistemin altına yapılan bu yargılamanın meşru olmadığını tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Bizler adalet mücadelesini tutuk altında kaldığı yıllar boyunca sürdürmeye devam eden devrimci bir avukat olarak Selçuk Kozağaçlı ve tüm ÇHD'li dostlarımız için bu hafta boyunca burada olmaya devam edeceğiz."

Duruşma yarın saat 10.00’da devam edecek.