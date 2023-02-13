ÇHD: Gözaltında işkenceye maruz kalan Ahmet Güreşçi yaşamını yitirdi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), deprem bölgesinde yaşanan gözaltılar ve işkencelere dair yaptığı açıklamada Hatay'da Ahmet Güreşçi adlı bir kişinin gözaltında işkence sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bugün Ahmet Güreşçi ve Sabri Güreşçi 10.30 civarında Hatay Büyükburç Mahallesi’nden jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştır. Gözaltında ağır işkenceye maruz kalan bu iki kişiden Ahmet Güreşçi yaşamını kaybetmiştir. Ölüm olayı tarafımızca da teyit edilmiştir. Sabri Güreşçi ise ağır şekilde işkenceye maruz bırakılmış halde hala aynı işkencehanede tutulmaktadır. Sabri Güreşçi ile birlikte 4 kişi daha gözaltındadır" denildi.

'Sabri Güreşçi'nin ve meslektaşlarımızın can güvenliği yoktur'

Açıklamada "ÇHD’li avukatlar da işlemleri takip etmek ve işkenceyi belgelemek için hazır bulundukları sırada kolluk güçlerince “sizin de başınıza gelir” denilerek tehdit edilmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Sabri Güreşçi’nin ve diğer gözaltındaki kişilerin derhal başka bir birime sevkinin sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada "Gerek Sabri Güreşçi’nin gerekse meslektaşlarımızın can güvenliği yoktur. Yetkilierin derhal bu korkunç keyfiliğe müdahale etmesi gerekmektedir." diye belirtildi.