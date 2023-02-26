ÇHD: Antakya'da polis 3 kişiye evlerinin bulunduğu sokakta işkence yaptı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İşkenceyle Mücadele Komisyonu, Hatay’ın Antakya ilçesinde Ö.T. ile beraberindeki 2 yeğeninin 24 Şubat akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu sokakta özel harekat polisleri tarafından işkenceye uğradığını duyurdu. Komisyon sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılması çağrısını yaptı.

ÇHD İşkenceyle Mücadele Komisyonu'nun sosyal medya hesabından açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.02.2023 tarihinde akşam saatlerinde Hatay Antakya'da Ö.T. isimli bir yurttaş ve iki yeğeni, birlikte ikamet ettikleri evin sokağındayken yanlarına gelen özel harekat polisleri tarafından darp edilmiştir.

Müvekkiller silah kabzalarıyla kafalarına vurularak sokak ortasında dakikalarca işkence görmüş, telefonları zorla alınıp karıştırılmış, ardından bırakılmışlardır. Müvekkil Ö.T., maruz kaldığı işkence sonrasında kısa süreli bilinç kaybı yaşamıştır.

Müvekkilin hala travmaya bağlı kısmi hafıza kaybı sürmektedir. Gece boyunca süren sağlık tetkikleri ardından 25.02.2023 tarihinde müvekkiller, üyelerimiz eşliğinde ifadelerini vererek kendilerine işkence uygulayan özel harekat polislerinden şikayetçi olmuşlardır.

İşkenceye maruz kalan müvekkillerden Ö.T., bugün karakola çağrılmış ve bizzat İlçe Emniyet Müdürü tarafından şikayetinden vazgeçmesi istenmiştir.

İŞKENCE İNSANLIK SUÇUDUR! İşkenceyi yapan da, işkencenin üstünü kapatmaya çalışan da bu suçtan sorumludur. Tüm sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır."