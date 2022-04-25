Cezayir Cumhurbaşkanı: Arap Birliği zirvesine 'tüm Arap devletleri' katılmayı planlıyor

Cezayir resmi televizyonuna konuşan ülkenin Cumhurbaşkanı Abdelmecid Tebboune, 1-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Tebboune, "tüm Arap devletlerinin etkinliğe katılmayı planladığını" söyledi.

2011'nin Kasım ayında Suriye, Arap Birliği'nden ihraç edilmişti. Ancak bu karara o dönem Cezayir, Irak, Lübnan ve Yemen karşı çıkmıştı. Şimdi, birkaç Arap ülkesi Suriye'nin bu örgüte geri dönmesinden yana.

Tebboune, "her şeyden önce Arap dünyasının bir ihtiyacı olduğu için" olumlu sonuçlarla en üst düzeyde bir toplantı yapılmasını umduğunu dile getirdi.

Şubat ayında Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune, tüm Arap devletlerinin "kardeş olduğunu" ve ülkesinin kaosu kışkırtmak için “yangına körükle girmek yerine" herkesle pragmatik bir ilişki sürdürdüğünü, tüm devletlerin zirveye katılımının beklendiğini söylemişti.