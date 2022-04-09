Cezaevleri doldu: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Mart 2022 sonu itibariyle Türkiye’de 269 kapalı, 86 açık, 10 kadın kapalı, 7 kadın açık, 8 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitim evi olmak üzere toplam 384 ceza infaz kurumu bulunuyor.

Sözcü’nün haberine göre, Türkiye’deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 271 bin 823 kişi ancak Mart 2022 sonu itibariyle cezaevlerinde 314 bin 502 kişi bulunuyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, bu kişilerin 275 bin 965’i hükümlü, 38 bin 537’si tutuklu. Cezaevi nüfusunun 300 bin 253’ü erkeklerden, 12 bin 173’ü kadınlardan, 2 bin 76’sı ise çocuklardan oluşuyor. 2021 yılında cezaevlerinde 272 bin kişi olduğu dikkate alındığında toplam cezaevi nüfusunun Mart 2022 itibariyle 42 bin arttığı görülüyor.

En çok mahkum olan ikinci ülke

Avrupa Konseyi’nin Yıllık Cezaevi İstatistikleri’nin değerlendirildiği SPACE 2021 raporuna göre, Rusya 478 bin 714 mahkumla en fazla mahkum bulunan ülke olurken, Rusya’yı 272 bin 115 mahkumla Türkiye izliyor. 2021 yılına ait verilere göre, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin geçen yıl “nüfusa oranla hapsedilen insan sayısında” da oranların en yüksek olduğu ülkelerin başında yine Rusya, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Slovakya ve Litvanya geliyor.

Raporda yer alan istatistiklere göre, 2021 yılında, Rusya’da, her 100 bin kişiden 328’i, Türkiye’de 325’i, Gürcistan’da 232’si, Azerbaycan’da 216’sı, Slovakya’da 192’si, Litvanya’da 190’ı, Çek Cumhuriyeti’nde 180’i, Macaristan’da 180’i ve Polonya’da 179’u cezaevinde bulunuyor.

Bu rakam Avrupa genelinde, her 100 bin kişide 102 mahkuma eşit. Türkiye ve Rusya’daki mahkum sayısının nüfusa oranı, Avrupa ortalamasının 3 katını aşıyor.