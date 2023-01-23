Cezaevindeki Yüksekdağ’ı da arayıp 'Annen kaza geçirdi' demişler

Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, eşi Başak Demirtaş olarak arayıp, kaza geçirdiklerini ve büyük kızının ağır yaralandığını söyleyen kadın hakkında açılan soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması tartışılırken, aynı durumun eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın da başına geldiği ortaya çıktı.

Yüksekdağ ile cezaevinde iken hiç görüşmeyen ve Selahattin Demirtaş’ın avukatı olarak tanınan Mahsuni Karaman’ın adının kullanılarak Yüksekdağ’ın arandığı belirtildi.

Konuyu, sosyal medya üzerinden Demirtaş’ın başına gelen olayı hatırlatarak paylaşan Karaman, “Bir süre önce kendini avukat Mahsuni Karaman olarak tanıtan bir kişi Kandıra Cezaevi’ni arayıp Figen Yüksekdağ’ın ailesiyle ilgili de benzer beyanda bulunmuştu. Bu aşağılık kötülüğün de organize olduğu kesin” dedi.

Medyascope’tan Ferit Aslan'ın haberine göre Karaman, söz konusu kişiyle ilgili Yüksekdağ’ın avukatlarının suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, “Ben hiç Figen Yüksekdağ ile görüşmedim. Yaklaşık iki ay önce benim adım kullanılarak aranıyor ve annesinin kaza geçirip ağır yaralandığı söyleniyor. Bu işin organize olduğuna inanıyorum” dedi.