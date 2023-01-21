Başak Demirtaş'ın adını kullanarak 'kızımız ağır yaralı' demişti: Savcılıktan şaşırtmayan karar

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'ni Başak Demirtaş'ın ismini kullanarak arayan ve kızlarının trafik kazasında ağır yaralandığını söyleyen Şükran Pardeli'nin bir internet sitesinde “milletvekili rozeti” satılığa çıkardığı öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Pardeli'nin kendisini AKP'li siyasetçi olarak tanıttığı da belirtildi.

Talimat yolu ile ifadesi alınan Pardeli, “Hattı ben kullanmaktayım. Ancak ben Edirne Cezaevi’ni hiç aramadım. Evde annem ve çocuğumla birlikte yaşamaktayım. Edirne Cezaevi’ni kimin aradığına dair bir fikrim de yoktur. Benim Selahattin Demirtaş’la hiç ilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bu hususta söyleyeceklerim bundan ibarettir” şeklinde beyanda bulundu.



Soruşturmayı yürüten Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Pardeli hakkında “Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu yönünden yapılan değerlendirmede, “Eylemlerinin bir kez yapılmasının yeterli olmadığı, eylemin ısrarla tekrarlanması” koşulunu öne sürerken, eylemin sırf kişilerin huzur ve sükununu bozma saiki ile işlenmediğini öne sürdü.



Cumhuriyet Savcısı Yusuf Şahan Kırca, tüm bu nedenlerle Pardel hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verdi.