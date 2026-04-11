Cezaevindeki Tanju Özcan bir kez daha tutuklandı

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başka bir suçlamayla ikinci kez tutuklandığını açıkladı. 2025 yılındaki kurban bağışlarına ilişkin dolandırıcılık suçlamasıyla tekrar tutuklanan Özcan, kurban kesimi için izinli kampanyanın vakıf tarafından değil, Bolu Belediye Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün gece saat 02.00 sıralarında “dolandırıcılık” suçlamasıyla cezaevindeyken tutuklandığını açıkladı. “2025 yılında Bolsev Vakfı’na ‘kurban bağışı’ toplayıp kurban kesmediği” gerekçesiyle tutuklanan Özcan, "Bolsev Vakfı kesinlikle ‘kurban kesimi için bağış’ kampanyası yapmamıştır. Kurban bağışı için Bolu Valiliği’nden izin alarak kampanya yapan Bolu Belediye Başkanlığıdır! Bolu Belediye Başkanlığı da kampanya olarak toplanan bağışlar ile kurban kesimi yapmış, etleri de aşevinde yemek yapmak için depolamıştır" ifadelerini kullandı.

'Paralar bloke edildi, bir kuruşuna dokunulmadı'

Hakkındaki "dolandırıcılık" suçlamasına dayanak gösterilen bağış bedellerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü teftişine kadar bloke edildiğini belirten Özcan, iddia edilen 800 bin TL’lik meblağın ayrı bir hesapta tutulduğunu ifade etti.

Özcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: