Cezaevindeki mafya Pehlivan’a anlattı: ‘Mermi kaynağımız bazı polisler ama en çok hakimlere para yediririz’

Yazıları nedeniyle hakkında açılan dava sonucu sekiz ay hapis cezası alan ve beşinci kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, cezaevinden kaleme aldığı bugünkü yazısında, çok bilinen bir mafya grubunun üyesi olduğunu söylediği mahkûmun sözlerini aktardı.



Cumhuriyet yazarı Pehlivan ile aynı koğuşta olan mafya üyesi, "Birçok suç örgütünün mermi kaynağı bazı polislerdir ama mafyanın en çok para yedirdiği grup hakimlerdir" dedi.

Pehlivan’ın, ‘Bir mafya üyesi anlatıyor’ başlıklı yazısının ilgili bölümleri şöyle:

"İşte cezaevinde tanıştığım bir mafya üyesinin anlattıklarından öne çıkanlar:



Birçok suç örgütünün mermi kaynağı bazı polislerdir. Kurulan ilişkiler sayesinde onlar yıllık mermi haklarının bir bölümünü bizlere satar.



Devlet içerisindeki açgözlü yöneticiler daha rahat gezmek, eğlenmek ve cüzdanlarını doldurmak için suç örgütlerine yanaşır. Ben mesela firari olduğum bir dönemde, anlaştığım polisler eşliğinde rahatça gezerdim.

Ankara’da bir Emniyet Müdürü vardı. Onlarca kişiden küçük küçük paralar alırdı. Bunun da tabii bir karşılığı olmalı. Örneğin pandemi döneminde para aldığı grupların işlettiği gece kulüplerini veya kumarhaneleri kapatmıyor ve onlara baskın yapmıyordu. Şimdi cezaevindeymiş o polis müdürü de.

Ama mafyanın en çok para yedirdiği grup hâkimlerdir. Yargılama sürecinde onlara ihtiyaç vardır çünkü. Örneğin benim dosyama bakacak olan Yargıtay’ın ilgili ceza dairesinin üyesini bağlamıştık. Önce yoklama çekerdi bana. Pahalı bir restorana mı gitmek istiyor, beni arardı. Birine hediye mi gönderilecek, sözde bana danışırdı. Sonra gün geldi, 5 milyon liraya benim alacağım cezayı 3’te 1’e indirdi.

Yurtdışındaki mafya grupları buradan kaçıp ülkelerine sığınan Türk mafyasını bekler. Onları avucuna alıp Türkiye’deki uyuşturucu trafiğini yönetirler. Hani bazen İstanbul’daki uyuşturucu gruplarının çatışmalarını duyarız ya... Aslında onlar uluslararası kartellerin ellerindeki Türk mafyasının rekabetidir."