Cezaevinde yazılan Kürtçe kitaba keyfi engelleme: '20 bin lira vereceksiniz'

Denizli T- Tipi Cezaevi'nde hükümlü olan Rıdvan İmre, yaklaşık 2 yıldan bu yana hazırladığı Kürtçe bilim kitabını matbaaya yollayacağı sırada cezaevi yönetiminin keyfi bir uygulamasıyla engellendi.

Konuyla alakalı birçok kez resmi başvuru ve talepte bulunmasına rağmen hiçbir sonuç alamadığını ifade eden Rıdvan İmre, 2 yıldan bu yana hazırladığı ve "Kürtçe Popüler Bilimler" adını verdiği çalışmasını tamamladıktan sonra cezaevi yönetimi tarafından keyfi bir engellemeye maruz kaldı.

Çeviri dayatması

Konuya dair yakınlarıyla cezaevinden yaptığı telefon konuşmasında "Bu diyeceklerimi lütfen ses kaydına aldın. Yazdığım materyalleri dışarıya göndermeme izin vermiyorlar. Kürtçe olduğu için sorun yaratıyorlar. Çeviri zorunluluğunu dayatıyorlar. Ben yazdığım için kitabı benim çevirmeme de izin vermiyorlar. Kitabı cezaevi yönetimi başka birini çevirtip öyle yollayabilirmiş. Onun da masrafını benim ödemem gerekiyormuş. 20 Bin Türk Lirası çeviri bedeli istediler. Ancak bunu karşılarsam yazdıklarımız dışarıya çıkarabileceğimi ifade ettiler" diyor.

'Almanca metin için aynı prosedür uygulanmadı'

İmre, "Daha önce cezaevinden bir başka hükümlü Almanca yazdığı eğitim bilimleri içerikli metni dışarıya iletti. Böyle bir prosedür uygulanmadı, dolayısıyla da bu konu şu an Kürtçe için uygulanıyor sadece" dedi.

Almanca yazılan metnin incelendiği, ancak çeviri talep edilmediğini ifade eden İmre, yaptığı telefon görüşmesinde Kürtçe için de benzer incelemeler yapılabileceği, bunda bir sakınca olmadığını belirtiyor. Ancak çeviri zorunluluğunun bir inceleme konusunun ötesinde bir tür keyfi uygulama ve yaptırım olduğunu dile getiren İmre, 2 yıl boyunca üzerine çalıştığı, emek verdiği dosyasının acilen dışarıya çıkarılmasını talep ediyor.

'2 yıllık emek verilen çalışma şu an tehlikede'

Cezaevinde birçok olanaktan ve teknik imkandan yoksun bir şekilde üretilen Kürtçe Popüler Bilim kitabı, Kürtçe üretilmiş bir çok benzer örnekteki yazınsal metinler gibi tehlikede. Cezaevlerinde üretilen eserlerin çoğunlukla kopyasının çoğaltılmasına izin verilmiyor.

Daha önceleri benzer durumlardaki bazı üretimlerin "kaybolduğu" örneklere şahit olundu. Birçok Kürtçe gramer, dil bilgisi, tarih ya da antropolojik çalışmaların benzer gerekçelerle inceleme sürecinde kaybolduğu örneklerin Rıdvan İmre'nin çalışmasında da tekrar etmesi olasılığına karşı, kamuoyunun ve avukatların cezaevi yönetimine uyarması ve bilgilendirmesi gerekiyor.