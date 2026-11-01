Cezaevinde dokuzuncu yılını dolduran Osman Kavala'dan açıklama: 'Adaletin açık biçimde inkârı'

Gezi Parkı davası kapsamında 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Osman Kavala, Silivri Cezaevi'ndeki dokuzuncu yılını tamamladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi'nin hakkında serbest bırakılmasına yönelik verdiği karar uygulanmayan ve yeniden yargılanma talebi reddedilen Kavala, tutukluluğunun dokuzuncu yılında açıklama yaptı.

Kavala, "İlk tutuklandığımda bunun bir hata olduğunu, kısa zaman içinde düzeltileceğini düşünüyordum. Yanılmışım" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Suç işlediğime dair herhangi bir delil bulunmamasından dolayı beraatle sonuçlanan Gezi davasından sonra, AİHM kararına rağmen, kurgulanan casusluk suçlamasıyla tutukluluğum sürdürüldü, beraat kararları bozuldu, bana ve diğer suçlananlara ağır cezalar verildi. Bana yöneltilmiş olan suçlamada delil bulunmayışını telafi etmek için akıl almaz iddialar öne sürülmüştü. Yirmi küsur siyasi parti ve siyasi örgütün, yüze yakın sendika, meslek odası ve derneğin oluşturduğu Taksim Dayanışma Platformu’nu kalkışmaya yönlendirdiğim, hükümeti devirmeye teşebbüs eden göstericilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamış olduğum iddia edildi."

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AİHM'nin verdiği son karara işaret eden Kavala, "AİHM son kararında özgürlüğümün kısıtlanmasına yol açan işlemleri adaletin açık biçimde inkâr edilmesi olarak değerlendirdi. Bu tespit sadece hukuk kurallarına değil, etik ilkelere de riayet edilmediği anlamına geliyor. Bunun bir sonucu da insan hayatının değersiz görülmesi" dedi.

Cezaevine girdiğinde 60 yaşında olduğunu hatırlatan Kavala, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu yaştan sonra sivil toplum alanında aktif olarak çalışabileceğim sürenin neredeyse tamamını ve sağlıklı yaşayabileceğim yılların önemli bir kısmını cezaevinde geçirmiş oldum. Ancak, yaşamakta olduğumuz bütün sıkıntılara rağmen, ülkemde hukuk devletinin tesisine yönelik gelişmeleri görebileceğime inanıyorum. Ümit ettiğim gibi, Gezi davasından ve maruz kaldığım adaletsizlikten ders çıkartılabilirse, bu benim için teselli kaynağı olacak."

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