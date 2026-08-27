AİHM kararı sonrası Osman Kavala'dan açıklama: 'Kararlara uyulması hukuk devletinin yükümlülüğüdür'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla 1 Kasım 2017'den beri tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında geçtiğimiz günlerde karara vardı.

AİHM Büyük Dairesi, Kavala’nın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi ve Türkiye’nin Kavala’ya manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kavala, AİHM'nin hakkında verdiği kararın ardından açıklama yaptı.

Kavala, "Bu kararda da, bundan önceki iki AİHM kararında olduğu gibi, suç işlendiğini gösteren ikna edici somut delil olmadan özgürce yaşama hakkının kısıtlanamayacağı vurgulandı. İlk Gezi davası kapsamında 2020 yılında verilen beraat kararında da suç işlediğime dair delil olmadığı gerçeği ortaya konulmuştu. AİHM son kararıyla mahkemelerin olaylarla ilgili genel değerlendirmeler ve faaliyetlerin amacı hakkında niyet okuma içeren akıl yürütmelerle mahkûmiyet kararı verebileceği anlayışının kabul edilemez olduğunu belirtmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Kavala, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Yasalarca suç sayılan bir eylemde bulunmayan insanların özgürce yaşama haklarının kısıtlanamayacağı temel insan hakları ilkesidir. Bu hakkın korunması, kamuda bu ilkeye mutlak biçimde riayet edilmesinin sağlanması da hukuk devletinin yurttaşlara karşı yükümlülüğüdür. AİHM kararlarına uyulması asıl olarak bu yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ilgilidir, bunun için gereklidir."

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