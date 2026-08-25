AİHM'den Osman Kavala kararı: 'Mahkumiyet hükümsüz, derhal serbest bırakılmalı'

1 Kasım 2017'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarından tutuklanan Osman Kavala, sekiz yılı aşkın süredir cezaevinde tutuluyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın yargılanma süreci ve devam eden tutukluluğuna ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, Türkiye'nin, Sözleşme hukuku kapsamında hükümsüz sayılan mahkumiyetin sonuçlarını ortadan kaldırması ve Kavala'yı derhal serbest bırakması gerektiğine hükmetti.

Kararda, Kavala'nın yasal sivil toplum faaliyetlerinin son derece ciddi bir suçun maddi unsurlarıyla eş tutulduğu belirtilerek, ifade ve toplanma özgürlüğü haklarının ihlal edildiği tespit edildi.

AİHM, şiddet eylemleri ile Kavala'nın faaliyetleri arasında nedensellik bağının analiz edilmemesi, savunma tarafından talep edilen kilit tanıkların dinlenmesinin reddedilmesi ve mahkemelerin bağımsızlık ile tarafsızlığına dair ciddi eksiklikler nedeniyle adil yargılanma hakkının temelden zedelendiğini belirtti.

Ayrıca Mahkeme, Kavala'nın mahkumiyet sonrası tutukluluk halinin "açık bir adalet reddi" ile sonuçlanan bir yargılamaya dayandığını ve Sözleşme kapsamında geçerli bir yasal dayanağı olmadığını belirterek kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Yargılama ve uzun tutukluluk süreçlerinin, Kavala'yı Gezi Direnişi'ndeki rolü ve ifade ettiği düşünceleri nedeniyle cezalandırmak ve susturmak gibi gizli bir amaç taşıdığı da kararda yer aldı.

Kavala'ya verilen ve tahliye umudu barındırmayan, durumunun gözden geçirilmesine olanak tanımayan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ise "insanlık dışı ceza yasağına" aykırı olduğu belirtildi.

Kararda Türkiye'nin sistemik sorunları çözmesi gerektiği ifade edilerek, Osman Kavala'ya manevi tazminat olarak 70 bin avro, mahkeme masrafları ve giderleri için ise 43 bin 342 avro ödemesine karar verildi.

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