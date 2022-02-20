Ceza ve Tevkifevleri Müdürlüğü'nden Bekmezci'nin ölümü hakkında açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Fethullah Gülen cemaatinin üst düzey yöneticisi Yusuf Bekmezci'nin cezaevinde öldüğü iddialarını yalanladı.

CTE Genel Müdürlüğü, Yusuf Bekmezci'nin ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, "İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan Yusuf Bekmezci’nin toplam 36 defa kurum revirinde ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tetkik ve tedavisi gerçekleştirilmiş olup, 2 doz Sinovac ve 2 doz Biontech aşıları yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

'Katarakt ameliyatı sonucu gelişen komplikasyonlar...'

Bekmezci’nin en son 3 Ocak 2022 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Servisi'ne katarakt ameliyatı için yatışının yapıldığı ve 4 Ocak'ta da ameliyatın gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Ameliyat nedeniyle gerçekleşen komplikasyon sonucu kalbinin durması üzerine acil müdahaleyle hayata döndürülmüş, kontrol ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmiş, 20.02.2022 tarihinde vefat etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bekmezci’nin 3 Ocak’tan bu yana cezaevinde bulunmadığı bildirilen açıklamada, “Kişinin ceza infaz kurumunda vefat ettiği haberleri algı oluşturmaya yöneliktir ve yalandır" denildi.