Cemaatin üst düzey yöneticisi öldü

Cemaatin üst düzey isimlerinden biri olarak bilinen ve daha önce “FETÖ"nün yöneticilerinden olduğu ve geçmiş yıllarda 22 kez ABD'ye gidip Fethullah Gülen'e çeşitli bilgi ve belgeler götürüp, Pensilvanya'dan aldığı bilgileri de Türkiye'ye getirdiği belirtilen Yusuf Bekmezci öldü.

Bekmezci, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, “FETÖ” Ege Bölgesi'ndeki finansörleri, yöneticileri ve sözde imamlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan Yusuf Bekmezci 23 Ocak 2020 tarihinde sevk edildiği adliyede “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.