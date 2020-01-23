Gülen'e en yakın isimlerden Yusuf Bekmezci tutuklandı

Dün İzmir'de gözaltına alınan ve Fethullah Gülen'e en yakın isimlerden olduğu belirtilen Yusuf Bekmezci tutuklandı.

Dün İzmir Karşıyaka'da bir evde yakalanarak gözaltına alınan ve Fethullah Gülen'e en yakın isimlerden olduğu belirtilen Yusuf Bekmezci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yusuf Bekmezci'nin "FETÖ"nün yöneticilerinden olduğu ve geçmiş yıllarda 22 kez ABD'ye gidip Fethullah Gülen'e çeşitli bilgi ve belgeler götürüp, Pensilvanya'dan aldığı bilgileri de Türkiye'ye getirdiği belirtiliyor.

"FETÖ" üyeliğinden geçen yıl mayıs ayında tutuklanan eski Sinop Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in de kayınpederi olan Bekmezci'nin evinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlar, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi.

Bekmezci'nin sorgusunda Pensilvanya ziyaretlerinin iş amaçlı olduğunu söylediği ve suçlamaları reddettiği belirtildi. DHA'nın haberine göre Bekmezci'nin ifadesinde Gülen için "Kendisiyle geçmiş yıllarda İzmir'de bir Kuran kursu kurduk. Fethullah Gülen'i severim. Ona terörist diyemem, çünkü hiçbir terör faaliyetini görmedim" dediği öğrenildi.

Bekmezci'nin geçmiş yıllarda Fethullah Gülen için, "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, içimden böyle bir his kabardı. Üstüne bir atladım, beni itti. Eli ellerime değdi. Yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi titredim. O heyecanla atladım üzerine, pazularından tuttum. Çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım" sözlerini de ilk ifadesinde kabul etmediği öğrenildi.