Ceza infaz kurumlarında bayramda açık görüş yapılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına genelge gönderildi. Buna göre ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs'ta açık görüş yapılabilecek.
Genelgenin detayları şöyle:
- Covid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları saklı kalmak üzere ertelenecek.
- Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçilerle hükümlü/ tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleri ile temizlenecek.
- Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulacak.
- Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak.
- Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular ise açık görüşten yararlanamayacak.