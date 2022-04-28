Ceza infaz kurumlarında bayramda açık görüş yapılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına genelge gönderildi. Buna göre ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs'ta açık görüş yapılabilecek.

Genelgenin detayları şöyle: