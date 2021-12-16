Çeyrek ve gram altın uçtu, altında yeni gözde 0,25 gram altın oldu

Altında son zamanlarda meydana gelen artış, satıcıları ve alıcıları yeni yöntemlere itti.

0,25 gram ağırlığındaki altın, altın satışında yeniden "hareketlilik" oluşturdu.

Ekonomik olarak çok iyi durumda olmayan vatandaşların son dönemde en çok tercih ettiği ürünün çeyrek gramlık altın olduğunu söyleyen kuyumcu Bayram Erdoğan, “Çeyrek altın, malumu üzerine bin 300 TL’nin üzerine kadar çıktı. Bizim halkımız örf ve adet olarak yardım ve iyilikseverdir. Arkadaşlarının doğumuna, düğününe altın takmak isterler. Sektör olarak bu açığımızı da devletimizin onay verdiği ve çeşitli altın rafinelerimiz tarafından halkımıza arz edilmek üzere 2 gram, 1 gram, yarım gram ve çeyrek gram altınların üretimine başlandı. Devletimizin onaylı bir şekilde rafinelerimizin ürettiği bu yarım gram ve çeyrek gram ve 1 gram altınlarımız şu anda piyasada yer alıyor. Yani çeyrek altına ödeme yapamayan halkımızın, çeyrek gramlık altın hediye almaları mümkün. Çeyrek gram altının da adının çeyrek olması, bir espri konusu da oluyor" ifadesini kullandı. (İHA)