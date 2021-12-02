Ceylan Tekstil işçinin ücret alacağını vermiyor

İstanbul Merter’de bulunan ve Savcı Tekstil’e üretim yapan Ceylan Tekstil firmasında çalışan bir işçinin 4 ay önce işten ayrılmış olmasına rağmen hâlâ ücreti ödenmedi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) ulaşan işçi, kurban bayramından önce ücretsiz izne çıkarılmak istenmesinin üzerine işten ayrılmak zorunda bırakıldığını ve alacaklarının ödenmediğini belirtti.

İşçi ayrıca 6 ay boyunca sigortasız çalıştığını, ödemelerin haftalık olarak elden düzensiz olarak verildiğini aktardı.

İşyerinde 20 kadar kişinin çalıştığını ifade eden işçi, herkesin sigortasız çalıştığını, çalışma şartlarının çok kötü olduğunu, yabancı uyruklu işçilerinse daha düşük ücretlerle sağlıksız bir ortamda çalıştığını anlattı.

İşçi haklarını alana kadar mücadele edeceğini belirtti.

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