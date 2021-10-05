Ceylan Ertem de Hürriyet Altın Kelebek’ten çekildi

Hürriyet Kelebek tarafından verilen Altın Kelebek Ödülleri’nde "adaylık krizi" sürüyor.

Altın Kelebek yarışmasındaki adaylıklarından çekildiğini duyuran opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, gazeteci Candaş Tolga Işık ve REDD grubunun solisti Doğan Duru'nun ardından sanatçı Ceylan Ertem de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Ertem Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“En iyi şarkı, En iyi klip, En iyi kadın şarkıcı’ gibi dallarda aday olduğumu öğrendiğim Altın Kelebek Ödülleri’nden, hem hayat görüşüme, hem yıllardır oluşturmaya ve kollamaya çabaladığım duruşuma oldukça ters yapıda olduğunu bildiğimden Hürriyet Gazetesinin (ve bu tür gerçekliği sisli olan yarışmaların) temsil ettikleri ve etmedikleri sebepleriyle, bir çok müzisyen arkadaşım ve sanatçı ustalarım gibi, ben de çekiliyorum.

Magazin gazetecileri ödül töreninde aldığım ödülü tutuklu gazeteci dostlarıma adamıştım Derin sessizlik yaşanmış ardından bir çok köşe yazarı tarafından eleştirilmiştim. Benim değil, mevzuyla ilgili onların tüm gece ses vermeleri gerekirken ses vereni topa tutmayı tercih etmişlerdi.

Muhtemelen Altın Kelebek’te de ödül alsam, üşenmeyip gitsem, benzer bir tepki ile orada olurdum. Yine sessizlikleriyle aynı mekanda yer alan bir çok meşhur kişinin benimle göz göze gelmekten kaçınmasıyla, ‘Ehe ehe’ diyerek mikrofonu elimden alan sunucunun ‘Başımıza iş aldık’ kaygılı yüzünü görüp içimin kararmasıyla, ‘Bir daha bu kadına ödül verilmesin, konuşmasın şarkısını söylesin’ öfkesinin günlerce üzerime saçılmasıyla performanları ve ürettikleriyle ne müziğe ne sanata gram katkı sağlamayan kişilerin birbirini pohpohlamasının manzarasıyla, içinde yer aldığım Türk müzik sahnesinin içeriğini karartan bir çok ismin ‘Yaptığına devam et’ onayı almasından duyduğum utançla, oradan ayrılacaktım.

Hiiiiiç gerek yok dostlar. Hak edene saygılarımı iletiyor, dinleyicilerime sevgilerimi gönderiyorum.”

Halk müziği sanatçısı İsmail Tunçbilek de Twitter adresinden yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini duyurdu. Tunçbilek'in açıklaması şöyle:

"Hürriyet Altın Kelebek ödüllerine "Halk müziği" dalında aday gösterilmişim...Ancak Halk müziğine bunca senedir emek veren meslektaşlarım dinlenme rekorları kırarken hiçbirisinin aday dahi gösterilmemesini adil bulmuyorum...Kıymet verip oy veren herkese teşekkür ederim fakat böyle bir ödülü de adaylığı da kabullenmem ve kabul etmem söz konusu değildir."