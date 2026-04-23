Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: Tahliyelerin devamı gelecek

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş davasının ikinci duruşmasının üçüncü günündeki ara kararında, CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 kişi hakkında tahliye kararı verdi. Mahkemedeki karardan yaklaşık 4 saat sonra Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden tahliye edilen Aydar, CHP’nin Dayanışma Merkezi’ne gitti.

Burada kendisini bekleyen ailesi, sevenleri ve partililerle selamlaşan ve onlara sarılan Aydar, gazetecilere açıklama yaptı. 327 gün sonra özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Aydar, "Silivri’deki arkamda bıraktığım arkadaşlarım adına üzgünüm. Başta Ekrem (İmamoğlu) Başkanımız olmak üzere bütün belediye başkanlarımıza ve tüm yoldaşlarımıza ben buradan özellikle şunu söylemek istiyorum. Oradayken bedenim içeride, ruhum dışarıdaydı. Şimdi bedenim dışarıda, ruhum içeride. Onlarla birlikte mücadelemiz devam edecek ve bu tahliyelerin devamı gelecektir. Bu artık başlangıç olmuştur" dedi.

ANKA'nın haberine göre Aydar, "Aziz İhsan Aktaş’ın ‘akrabalarımın şirketi’ dediği o şirketin belediyeden alacağı 1,5 milyon. Yani kimse orada 1,5 milyona karşılık, değerinin 4-5 katı fazlasına, 20 milyona daire alır mı? Kaldı ki savcılık raporlarıyla birlikte dairenin fiyatına da babamız sattı. Fiyatının aynı olduğu ortaya çıktı ve 1,5 milyona karşılık kimse değerinden fazlasına daire almaz" şeklinde konuştu.

"12 metrekare koğuşlarda arkadaşlarım tek başına yatıyor. Onlar adına üzgünüm. Biraz da içim buruk. Orada yatmak kolay değil" diyen Aydar bu kararı beklediğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, de "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bugün Kadir Aydar burada, yarın diğer arkadaşlarımız burada olacak. Bütün arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak" diye konuştu.

İmamoğlu’nun şoförleri de tahliye edildi

Bu dava kapsamında Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl ve Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak da tahliye edildi.

Ayrıca Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförü olan ve iddianameleri hazırlanmadan cezaevinde bulunan Recep Cebeci ile Osman Zekai Kırat da tahliye edildi.