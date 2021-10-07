Mersin'de Karaduvar Semt Evi, AKP'li Akdeniz Belediyesi'nin mahallede yapacağını duyurduğu balık festivaline ilişkin bir açıklama yaptı.

Balıkçılığı bitirenlerin ve tarımı yok edenlerin balık festivali düzenleyeceği vurgulanan açıklamada Karaduvar halkının temiz havaya, toprağa, denize ihtiyacı olduğu ve bunun tek çaresinin halkın birlikte mücadele etmek olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle:

Çevrenin Talan Edilip Balıkçılığın Bitirildiği Yerde Balık Festivali Olmaz

Toprağında yeşilliğin, kıyısında sardalyenin kokusu hiç eksik olmamış Karaduvar ne hale geldi!

Toprağı ayrı denizi ayrı bereketli bu coğrafyada uzun zamandır ne yeşilliğin kokusu ne balığın tadı eskisi gibi.

Ovanın denizle buluştuğu noktada kurulan mahallemizin artık üç tarafı zehir saçan işletmelerle çevrili. Denize karışan kimyasal atıklar, toprağa sızan petrol ürünleri, havaya saçılan zehirli gazlar, yol kenarından geçirilmek istenen petrol botu hatları, inşası planlanan plastik fabrikası ve daha niceleri…

Bütün bunlara karşın yaşamaya çalışan, karın tokluğuna balıkçılık yapan Karaduvar halkı.

Tarımın ev önündeki küçük alanlara hapsedildiği, balıkçılığın mazot fiyatlarıyla, deniz kirliliğiyle bitme noktasına getirildiği Karaduvar’da AKP’li Akdeniz Belediyesi “Balık Festivali” yapacağını duyuruyor!

Sanayi işletmelerinin denizi çöplüğe dönüştürmelerini seyredip o denizden balık beklemek, bir yandan toprağı, havayı, suyu kirleten patronlara teşvikler sunup öte yandan balıkçılığın gelişmesini beklemek, en hafif ifadeyle, aymazlıktır.

Balıkçılığı bitirenler balık festivali düzenleyecekler, yok ettikleri tarımı da dillerine meze yapacaklar. Ne âlâ memleket!

Festival düzenlemek değil, amaçları göz boyamaktır, kocaman bir aldatmacayla hepimizi oyalayıp uyutmaktır.

Karaduvar halkının temiz havaya, toprağa, denize ihtiyacı vardır ve bunun için el ele verip mücadele etmekten başka çaresi bulunmamaktadır.

Kötü günler ancak bu şekilde atlatılacak, gerçek festival de o gün yapılacaktır.