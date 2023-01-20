Çevre Mühendisleri Odası: İktidar su havzalarını yok eden projelere devam ediyor

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul'da kullanılan su ve Melen Barajı hakkında açıklama yaptı.

Melen Baraj Sistemi’nin beş yılda kullanılabilir hale geleceğine değinilen raporda, İstanbul'da barajların doluluk oranının yüzde 31,51 olduğuna değinilerek "İstanbul’un tüm su sistemi Melen su sistemine dayanır hale gelmiş, alternatifler üretilmemiştir" denildi.

Melen havzasında toplanan ve İstanbul’a iletilen suların kalitesinin 3. veya 4. sınıf niteliğinde olduğu belirtilirken, 200 km mesafeden İstanbul’un su ihtiyacının karşılanmasının ise yüksek enerjiye ihtiyaç duyulduğundan su maliyetlerini yükselttiği vurgulandı.

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yapılan "İstanbul Suyu ve Melen Barajı Hakkında Bilgilendirme" başlıklı açıklama şöyle:

'Beş yılda kullanılabilir hale gelecek'

"Devlet Su İleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 11.01.2023 tarihinde 2022/1411380 ihale kayıt numarası ile 'Melen Barajı Revize Rehabilitasyon Proje Yapımı' ihalesi yaptı.

Danışmanlık ihalesi şeklinde yapılan ihalede on yeterlilikler tamamlanmış olup değerlendirme aşamasında olduğu belirtilmektedir.

İşin süresi başlama tarihinden itibaren 488 takvim gün olarak belirmemiştir. İlk ihalesi 29-05-2012 tarihinde yapılan Baraj inşaatının son yapım ihalesi 28.02.2020 tarihinde Melen Barajı güçlendirilmesi adı altında yapılmış, bitim süresi 1.000 gün olarak belirlenmiştir. Bin günden fazla bir süre geçmesine rağmen Baraj inşaatı bitirilememiş yeniden Proje-Danışmanlık ihalesi ile en baştan daha olumsuz bir sürece dönülmüştür.

Mevcut Barajın; Ön teknik değerlendirmesi, Jeoteknik raporların hazırlanması, Gövde analizlerinin yapılması, Dinamik analiz raporlarının hazırlanması gibi konuları kapsayan ihale ile hazırlanacak rapor sonucu, en iyi olasılık ile dört yıl yapım, bir yıl da su tutma süresi ile beş yılda kullanılabilir hale gelecektir. Şu durumda Melen Baraj Sistemi’nin planlandığı sekli ile yaşama geçmesinin hayale dönüştüğü anlaşılmaktadır.

'Alternatifler üretilmemiştir'

12.01.2023 tarihinde İSKİ verileri ile İstanbul’da Barajların Doluluk oranı % 31,51 olduğu görülmektedir. Bir yıl önce bu oran % 55,25 mertebesinde idi. Kuraklığın etkisi, uzun süre yağışların olmaması nedeni ile bu yıl doluluk oranı geçen yıla göre % 25 mertebesinde daha da az olmuştur.

İstanbul’a Melen ve Yeşilçay Regülatöründen önceleri günlük 750 bin metreküp su iletilirken, bu miktar sürekli artırılarak bu günlerde 1,9 milyon metreküp mertebesine ulaşmıştır. 11.01.2023 tarihinde İstanbul’da şebekeye verilen suyun % 65 i Melen ve Yeşilçay Regülatörlerinden, % 35’i ise kent içi havzalardan temin edilmiştir. İstanbul’un tüm su sistemi Melen su sistemine dayanır hale gelmiş, alternatifler üretilmemiştir.

Melen havzasında toplanan ve İstanbul’a içme ve kullanma amacı ile iletilen suların kalitesi 3. veya 4. sınıf su niteliğindedir. Düzce ilinin bütün kirleticileri Melen suyuna karışmakta, havzanın korunması ile ilgili ciddi bir önlem alınmamaktadır. Bu durum İstanbul halkının sağlıklı suya erişiminde bir sorun haline gelmiştir. 200 km mesafeden İstanbul’un su ihtiyacının karşılanması yüksek enerjiye ihtiyaç duyduğundan bu durum su maliyetlerinin yüksek olmasına neden olmaktadır. Daha yüksek bir kotta yer aldığı için enerji maliyetleri düşürmesi beklenen barajın bitirilememesi de yüksek maliyetli suyun İstanbul halkı tarafından kullanılmasına neden olmaktadır. Melen Barajı yerine Melen Regülatöründen suyun İstanbul’a iletimi enerji maliyetini ve riskleri arıttırmaktadır.

'İstanbul’un su durumu her yıl tartışılır hale gelmekte'

Sonuç olarak içinde bulunduğumuz koşullarda Melen’den su transferi sağlanabildiği sürece, İstanbul’un su ihtiyacı bir şekilde karşılanabilecektir. Ancak kalitesi düşük suyun yüksek maliyetler ile halkın kullanımına iletilmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. İstanbul’daki havzaların yapılaşmaya açılarak yok edilmesi, kenti Melen su sistemine mahkûm etmiştir, bu nedenle de İstanbul’un su durumu her yıl tartışılır hale gelmektedir.

İstanbul’un su ihtiyacının çözümünü Melen Projesi olarak ön gören iktidar, gerçek sorunlara yüz çevirip, geçici çözümlere sırtını dayayarak su havzalarını yok eden projelerine devam etmektedir. İstanbul’u ise susuz kalma riski olduğu kadar, 3.-4. Sınıf kaliteye sahip Melen suyundan kaynaklı hastalık vb. başka pek çok kötü olasılıklarla dolu bir gelecek beklemektedir."