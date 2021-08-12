Uber bir ‘’yağmadır’’- hilebazın parayı iç ettiği ama kurbanın henüz bunu fark etmediği o ‘‘büyülü aralıkta’’ cereyan eden türden bir ‘‘yağma.’’ Ve her yağma bir gün son bulur.

Uber’in zamanı doldu.

Uber asla kârlı bir hale gelmeyecekti, asla! Suudi kraliyet ailesinin milyarlarca dolarlık sübvansiyonuyla yolculukları finanse ederek sürücüleri ve müşterileri ‘‘yemlerken,’’ tüm bu sistemin bir gün kendi başına nasıl ayakta kalacağına dair üçkağıtçıların sürekli değişen patırtısını sürdürdüler.

Kendi kendine gidebilen sürücüsüz araçların tüm işçilik maliyetlerini ortadan kaldıracağı iddiası gibi patırtılarla. Bunun asla gerçekleşmeyeceğini biliyorlardı. Başarısızlığa mahkum bir çaba için milyarlar harcadılar, ardından da dışı gösterişli, içi izbelik ‘‘vitrinlerinden’’ kurtulmak için başka bir şirkete ‘’yatırım’’ adı altında 400 milyon dolar rüşvet verdiler.

https://pluralistic.net/2020/12/08/required-reading/#goober

Uber asla sürücüsüz araçlara ihtiyaç duymadı, sadece bir gün onlara sahip olacaklarına inanmamızı istediler. Bu şekilde şirketin Suudi sahipleri, müstakbel "yatırımcılar"ın (nam-ı diğer "emiciler") yatırım sermayesini ilk halka arza değin artırabilir, nakdi olmayan sermayelerini paraya çevirebilir ve ıslık çalarak ‘‘masumca’’ uzaklaşabilirlerdi.

İşte bu ‘‘yağma’’ sistemi böyle çalışıyordu – yeni yatırımların sürekli olarak içeri akmasını sağlayan göz boyayıcı operasyon, insanları bu denli büyük bir pislik yığının altından bir ‘’büyülü bir tekboynuz’’ çıkacağına ikna etmeye çalışıyordu. Ancak yıllar geçtikçe, Uber'in bize kârlılığa giden yolu hakkında anlattığı hikayeler giderek daha fazla hayal ürünü olmaya başladı.

Uber’in toplu taşımanın yerine geçebileceği safsatasını ele alalım. Özel araçlar dahi otobüslere, hafif-raylı sistemlere ve metrolara alternatif olamıyor. Bu sadece kahrolası bir geometri meselesi; araba sayısını, arabaların kapladığı alanla ve yollarla artan mesafelerle çarptığımızda sonuç ‘’sonsuz’’ olacaktır.

Uber trafik sıkışıklığını artırdı.

https://www.wired.com/story/uber-lyft-san-francisco-traffic-report/

Ayrıca, Uber bisiklet şeritlerini bırakma/alma noktalarına dönüştürerek şehirleri bisikletlere karşı daha da tehlikeli hale getirdi. Endişeye mahal yok, bisikletçiler bir Uber kiralayabilir!

https://sf.streetsblog.org/2016/07/13/collecting-data-to-push-for-safer-biking-on-valencia/

Uber, yapay zekada yaklaşmakta olan kuantum sıçramaları ve yoldaki araba sayısını artırarak trafiği azaltma ve geometri yasalarına meydan okuma konusundaki sihir kapasitesi hakkındaki peri masallarını bitirdiğinde, milyarlarca dolar kaybeden bir gıda dağıtım işi yarattı.

https://pluralistic.net/2020/05/18/code-is-speech/#schadenpizza

Yağma, fırsat eşitliğine dayanan bir soygundu. Sadece saf yatırımcılardan para çalmakla kalmadı, aynı zamanda işçileri, sürücüleri, şehirleri ve restoranları da mağdur etti. Sonuçta, hiç kimse bir Uber'den araba sürmediyse, binmediyse veya yemek yemediyse, yatırımcılar yaklaşmakta olan finansal kıyamet hakkında akıllıca davranabilir.

Enikonu, Uber'in halka arzından sonraki günlerde sürücülerin fiyatlarını artırırken, ücretlerini önemli ölçüde düşürdü (sürücüler bu noktada zaten para kaybediyorlardı, ancak Uber bunu gizlemek için bu durumu sürücülerin sermaye amortisman hesaplamalarına aşina olmamalarına bağladı.)

https://www.theguardian.com/technology/2019/apr/18/uber-lyft-drivers-surge-pricing-wages

Bu arada şehirler, toplu taşıma aktivizminde kayıp bir on yıllık periyot geçirdi. Uber'in, yetersiz hizmet alan topluluklara, örneğin siyahlara, ulaşım sağlamak gibi iyi tarafları olduğu doğru ancak Uber kaçınılmaz bir kötü sona mahkum olduğu için, bu, o toplulukları tekrar mahvedecek geçici bir seraptı.

Başka bir deyişle, Uber hizmeti oturaklı, güvenilir, sürdürülebilir ve esnek kentsel ulaşıma giden yoldaki ufak adımlardan biri değildi; otobüslere özel şeritler gibi işe yarayan şeyleri gerçekleştirmeyi zorlaştıran parlak bir dikkat dağıtıcıydı, hepsi o!

https://memex.craphound.com/2015/12/03/urban-transport-without-the-hot-air-confusing-the-issue-with-relevant-facts/

Özel araç şeritlerini kaldırmak normal şartlar altında da zorlu bir mücadeledir, ancak Uber özel araçları sokaklara dökerek tüm bölgeleri kilitlediğinde, bu politik olarak olarak da imkansız hale gelir.

Tüm bunlar olurken, Uber, restoranların üzerinden geçindi; insanları doğrudan restoranlardan sipariş verdiklerini düşünmeleri için arama motoru optimizasyonunu kullandı, rıza dışı bir şekilde restoranları teslimat hizmetine dahil etti, fiyatları kârın ve zararın eşit olduğu o ölü noktanın altında belirlemek için yemek sübvansiyonu yaptı.

Uber, bir restoranın müşterilerini hizmetine güvenmeye yönlendirdikten sonra, restoranlara ağlarını ördü ve aramalarının Uber'e bağlı ‘’hayalet mutfaklara’’ yönlendirilmesinden dolayı onları "pazarlama ücreti" ödemeye zorladı.

Bu asalakça tutum yüzünden binlerce yerel restoran pandemiden sağ çıkamayacak ve Uber'in onların yerine koyacak hiçbir şeyi yok çünkü Uber bir çıkmaz; sermayesi tükendi ve ölmek üzere.

Ve tabii ki Uber, Kaliforniya Eyaleti’nin işçilerin yanlış sınıflandırmasını resmileştiren, işverenlerin, sendikalı çalışanlarını işten çıkarmasına, onları "bağımsız yükleniciler" olarak yeniden işe almasına ve ücretlerini, maddi menfaatlerini ve sosyal haklarını elinden almasına cevaz veren ‘‘Önerge 22’’ teklifinin geçirilmesi için 200 milyon dolardan fazla para toplamaya da yardımcı oldu.

https://horanaviation.com/publications-uber

Uber'i anlamak için okumanız gereken gerçekten tek bir kişi var: 2016'dan beri Uber'in kamu alacaklarını, mali tablolarını ve yasal mücadelelerini inceleyen kıdemli bir ulaşım analisti olan Hubert Horan.

https://pluralistic.net/2021/01/05/manorialism-feudalism-cycle/#prop22

Horan durumu her şeyiyle gözler önüne seriyor; sadece Uber'in "iş" modeliyle ilgili mantıksal ve lojistik sorunları hakkında konuşmuyor, aynı zamanda şirketle ilgili en yenilikçi şey olan Uber'in mali tablolarını dürüstçe analiz ederken, bu verileri yanlışa mahal vermeyecek bir biçimde didik didik ediyor.

Uber çok para kaybediyor, hem de çok: milyarlarca! Ve fakat tam tersine para kazandığını iddia ediyor. Peki nasıl oluyor da bunu yapabiliyor?

Yalan söyleyerek!

Uber, eskinin o sıkıcı genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden (İng. GAAP) kaçınır ve aslında para kaybetmenin iyi olduğu fantastik yeni matematik biçimleri icat eder.

Uber her üç ayda bir, kâr-zarar tablosu gibi düzenlenmiş yeni yalanlar yayınlıyor ve Horan her üç ayda bir Uber’in para kaybettiğini gösteriyor. Horan, şirketin geçen yazki 6,8 milyar dolarlık (evet, sahiden milyar!) kaybının ardından 2021 ortasına kadar batacağını tahmin ediyor.

https://pluralistic.net/2020/08/10/folksy-monopolists/#bezzled

Evet, Uber 2021 ortasında iflas ediyor!

Dün Horan, Uber için hazırladığı, 2021 ikinci çeyrekte finansallarının çöktüğünü gösteren 26. analizini yayınladı. Bu muhtemelen tam bir yıl içinde gerçekleşecek!

https://www.nakedcapitalism.com/2021/08/hubert-horan-can-uber-ever-deliver-part-twenty-six-with-no-hope-of-real-profits-uber-and-lyft-double-down-on-fake-profit-metrics.html

Uber, hızlıca Çin, Rusya, Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki yerel şubelerini, kaybetmeye mahkum işletmeleri için saçma sapan değerlemeler yapma uygulamasını takip eden ve para kaybeden çapsız yerel start-up’lara dönüştürerek, yani ‘’kefaletle’, ’buralardan çıktı (veya atıldı).

Bu, Uber'e yeni ve harika bir finansal hile sağladı: Uber benzeri bölgesel şirketlerin şişirilmiş değerlemelerini, esasında Uber yıllarca zarar etmeye devam ederken, görüntüde bir nakit dağının üzerinde ayakta duruyormuşçasına gibi bir izlenimi sürdürmek için bilançolarına ekleyebilirler.

Ancak gerçekte Uber neredeyse iflas etti. Son çeyreğin gerçek bir muhasebesi gösteriyor ki, Uber aldığı her bir dolar için 38 sent kaybediyor. Varlıklarının 3,7 milyar doları ise, aslında bahse konu başarısız denizaşırı ülkelerdeki Uber-benzeri paylaşımlı yoluculuk şirketlerden gelen değersiz bonolardan ve tahvillerden oluşuyor.

Uber'in nakit rezervleri 2020'de 4,7 milyar dolar azaldı ve 2021'in ilk yarısında 937 milyon dolar daha azaldı. Bankadaki sıcak paraları, 2019 bilançosundaki 14,6 milyar dolardan 6,7 milyar dolara düşen rezervlerinden ibaret. Bu pisliğin altındaki büyülü tekboynuz görünümünü artırmak için Uber'in icat ettiği şey yeni bir muhasebe alanı: " Ayarlı FAVÖK kârlılığı."

FAVÖK, ‘‘faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç’’ demek.

Son tahlilde ‘‘ayarlı FAVÖK’’ bir saçmalık!

Uber, 2 milyar dolarlık harcamaları görmezden geldi ve araç paylaşım seksiyonunun "kârlı" olduğunu ilan etti ("Uber kâr ediyor!" hikayelerini okuduysanız, orada olan şey budur).

Pandemi, araç paylaşımı talebini yok etti ve birçok sürücünün araç paylaşımının hayatlarını riske atmaya değer olup olmadığını yeniden düşünmesine neden oldu. Uber, sürücüleri yeniden cezbetmek için 250 milyon dolar ikramiye harcamayı planlıyor ancak sürücülerin ikramiyeler sona erdiğinde neden Uber için çalışmaya devam etmeleri gerektiğine dair bir açıklama getirmiyor.

Eskiden Uber’lerin 5 dakikada geldiği Burbank'ta yaşıyorum. Şimdi, 30 dakikalık bir bekleme olağandır ve ücret, Uber ile aynı işlevi gören, kelimenin tam anlamıyla bir uygulama uzakta olan lisanslı taksi şirketininkiyle ile hemen hemen aynı.

Bütün bunlar bir parça eleştirel akıl yürütmeye sahip herkesin Uber'in faaliyete başlayışının ilk günlerinden itibaren öngörebileceği şeylerdi, ancak şirket, yatırımların akmasını sağlayan şaşırtıcı derecede dayanıklı bir gerçeklik çarpıtma alanı kurmayı başardı.

Bu anlatı makinesinin nasıl çalıştığını anlamak için Horan'ın "Şaşırtıcı Kayıplara Rağmen, Uber Propaganda Treni Dönmeye Devam Ediyor" başlıklı yirmi yedinci Uber raporuna dönmemiz gerekiyor:

https://www.nakedcapitalism.com/2021/08/hubert-horan-can-uber-ever-deliver-part-twenty-seven-despite-staggering-losses-the-uber-propaganda-train-keeps-rolling.html

Burada Horan, Uber'in, sayısız skandalını temeldeki hilenin gizlenebilmesi için hedef saptırarak, habbeyi kubbe yaparak kullanma yeteneğini açıkça anlatıyor. Örneğin, Maureen Dowd'ın, Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'ye yaltaklanan NY Times profili:

https://www.nytimes.com/2021/07/16/style/uber-ceo-dara-khosrowshahi.html

4,300 kelimelik makale, Khosrowshahi'nin, Uber'in kurucu CEO'su Travis Kalanick'ten daha iyi bir patron olduğunu ispat etmeye odaklanıyor - Kalacnik; sahtekârlık, fiziksel ve cinsel taciz ve istismar ve suçluluk kültürü yaratan küstah bir kardeş!

Bu doğru! Khosrowshahi, Kalanick'ten (açık olmak gerekirse, bugün yaşayan en kötü insanlardan biridir) daha iyi bir insandır. Ancak Khosrowshahi, asla ve asla karlı olamayacak ve şehirleri, restoranları ve sürücülerin hayatlarını mahveden bir şirketin yöneticiliğini sürdürüyor.

Ancak Uber'in sorunu sadece tecavüzcü, suçlu, çarpık bir dolandırıcılık sistemi olması değildi - Uber'in diğer bir sorunu da onu bekleyen kötü kaderine yürüyor olması ve bugün yalnızca bir muhasebe sahtekarlığı sayesinde var olabiliyor olması. Khosrowshahi o kısmı düzeltmedi ve pek tabii ki bunu yapmayacak!

Parıldayan yaşam tarzı profilleri, Uber'in propaganda cephanesindeki tek silah değil. Sürdürülebilirlik cilası vermek için şüpheli akademik çalışmalara sponsorluk yapmak onlar için rutin bir uygulama… Ardından derhal bu çalışmaları basın önünde ballandıra ballandıra anlatıyorlar – Saf basına, hayırhah sonuçlar!

Örneğin, Uber’in ‘‘alkole bağlı ölümlerde %6,1'lik bir azalma sağladığını’’ kredi almak için gülünç bir metodoloji kullanarak iddia eden ve şirketin sarhoş sürüşü önleme konusundaki saçma tezlerini kusan WSJ'nin "Uber ve Lyft Hayat Kurtarabilir" başlıklı makalesini alın:

https://www.wsj.com/articles/how-uber-and-lyft-can-save-lives-national-bureau-of-economic-research-study-11627597079

Açık olmak gerekirse, Uber tarafından finanse edilen, hakemli olmayan çalışmanın iddia ettiği şey bu bile değil – Uber'in basın açıklamasından kaldırdığı, makalenin giriş cümlesinde olduğu gibi, "Araç paylaşımı uygulamalarının değeri pazarda kanıtlanmıştır."

1 dolar karşısında 38 sent kaybeden bir şirket hakkındaki bu yorumu bir iş gazetesinde okumak komik bir şey. Demek istediğim, piyasa konusu olmayan kamu mallarını - sağlık, eğitim, ulaşım – neredeyse bir komünist kadar seviyorum, ancak bunlar değeri "piyasada test edilmiş ve kanıtlanmış" hizmetler değil, takdir edersiniz ki.

Bunlar kamu hizmetleridir ve yalnızca kamu sübvansiyonları ile sürdürülürler – özel firmalar bu işlevleri yerine getiremez.

Uber bir kamu kuruluşu değildir ve bir kamu kuruluşu olmasının tek yolu, başarısız olamayacak kadar büyük olmak ve büyük kurtarma paketleri almaktır.

Bir kamu hizmeti olarak bile, Uber başına geleceklere mahkumdur. Şirket, işçileri ve lokantacıları soyarak veya araba eklemenin trafik sıkışıklığını çözeceğini iddia ederek bile para kazanamaz. Uber bir tehdittir; akıbeti açık ve buraya doğru pek de sessizce ilerlediği söylenemez.

Yakın zamanda bu şirket, Massachusetts'te işçilerin yanlış sınıflandırılmasını resmileştirecek, sendikalaşmayı yasaklayacak ve işçilerin hayatlarını mahvedecek olan ‘‘Önerge 22’’ benzeri bir tasarının oylanması girişimine 100 milyon dolar daha taahhüt etti. Öyle görünüyor ki, Uber ne kadar erken ölürse o kadar iyi.

https://www.msn.com/en-gb/news/world/group-backed-by-uber-lyft-pushes-massachusetts-gig-worker-ballot-measure/ar-AAMWeI4