Cevheri Güven'in iddiasına Çakıcı'dan yanıt: Bak ulan şerefsiz!

Cemaatçi Cevheri Güven, 2,5 milyarlık bir 'çökme' yaşandığını, olayın merkezinde Alaattin Çakıcı, Erol Evcil ve Süleyman Soylu'nun olduğunu öne sürdü.

Nursan Demir Çelik'e çöküldüğünü, bunun 2,5 milyar dolar değerinde bir çökme olduğunu öne süren Güven, öncesinde yine Çakıcı ve Evcil'in Sivas ve Ege Demir Çelik'e çöktüğünü iddia etti.

Güven'in iddiaları sonrası bir açıklama yapan ülkücü mafya Alaattin Çakıcı, "Ege Metal'in dışında bahsettiğin bir fabrikayla uzaktan yakından hiçbir ilişkimin olmadığını bu devletin tüm istihbarat birimleri ve polis bilmektedir. Evet daha önce de dediğim gibi Erol kardeşim ve dostumdur. Sen neyin peşindesin? Adamsan Newyork 'ta veya Amerika'nın herhangi bir yerinde, Avrupa'nın herhangi bir yerinde canlı yayın yapabilecek bir yürek var mı sende pislik?" dedi.

Çakıcı, "İzmir'de bir araziden bahsediyorsun. Hiçbir alakam yok. Senin benimle özel derdin ne? Senin bağlı olduğun hoca efendinin, hangi gizli servise bağlıysa, hepiniz birbirinizden farklı onun bunun çocuklarısınız. Nedir bu ülkeden istediğiniz.

Bak ulan şerefsiz! Benim dışımda kimse sana cevap veremiyor. Hala ne müptezellik yaparsın" ifadesini kullandı.