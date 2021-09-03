Çetin Doğan'dan 'af' yanıtı: Af dilemesi gerekenler onlardır

Tutuklu bulunan Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, af tartışmalarına ilişkin Çetin Doğan'ın açıklamasını paylaştı.

"Davaya bakanlar, davaya ruhsat verenler, hukuksuz süreci başlatanlar, bu hukuksuz sürece destek olanlar, bu adaletsizliğe kesintisiz güç kaynağı sağlayanlar asıl suçlulardır" diyen Doğan, "Bu sebeple özür dilemesi gereken, af dilemesi gereken de onlardır, bizler değil" ifadesini kullandı.

Doğan, yargılamanın seyrinin mahkeme başkanı ve duruşma savcısının değişmesiyle değiştiğine işaret edip, tek beklentilerinin adalet olduğunu söyledi.