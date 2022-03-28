Çeşme Projesi'nde bilirkişi raporu hazırlandı: 'Kamu yararına uygun değil'

Cumhurbaşkanlığı'nca yayımlanan "acele kamulaştırma kararları" ile duyurulan Çeşme Projesi, bölgeye büyük yapılaşma getireceği, doğa tahribatına neden olacağı ve su kıtlığı yaratacağı gibi başlıklarla gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine dava açılmıştı.

Açılan dava kapsamında, Danıştay 6. Dairesi'nce atanan bilirkişi, Çeşme Projesi için “Planlama ilkelerine ve kamu yaranına uygun olmadığı görüşüne varılmıştır” şeklinde rapor hazırladı.

Bilirkişi raporunun ilgili kısmı şöyle:

"2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3. maddesi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve ilanına İlişkin Yönetmelik uyarınca 12.02.2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İzmir Çeşme KTKGB'nin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 11.02.2020 tarih ve 2103 sayılı Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan davada; Kurulumuz, KTKGB alanının bütününü de gözeterek, dava konusu ekleme ile koruma alanları yanı sıra turizm kullanımlarına, dolaysıyla yapılaşmaya da açılmasına yol açacak olan sınır kararının, tarım ve orman alanları, doğal değerler (flora, fauna, ekosistemler), su kaynakları ve kültürel miras üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri göz önüne alındığında, planlama ilkelerine ve kamu yaranına uygun olmadığı görüşüne varmıştır.” (ANKA)