Cerrahpaşa'da sivil polis otopark görevlisini silahla vurarak yaraladı

İstanbul Fatih'te hastane otoparkında tartıştığı sivil polis memuru tarafından silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, olay, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin otoparkında yaşandı.
Eşinin tedavisi için hastaneye gelen Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru E.G. ile buradaki otoparkın görevlisi M.A. arasında park yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, E.G, M.A'ya silahla ateş etti.
Yaralanan M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli polis memuru E.G. olayın ardından gözaltına alındı. (AA)