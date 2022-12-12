Gaspçıları kovalayan polislerin silahından çıkan kurşun, 18 yaşındaki genç kızı öldürdü

Beyoğlu’nda polis ekipleri sıkıştırdıkları gaspçıları yakalamak için silahla ateş açtı. O esnada amcasının evine gitmeye çalışan 18 yaşındaki genç kız vurularak ağır şekilde yaralandı. Olayda hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybederken, 2 polis memuru savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerinin kaçan gaspçıları her yerde aradığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürünün dün gece aileyi ziyaret ettiğini anlatan kuzeni İsmail Yavuz, “Emniyet müdürlerimizi, genel müdürlerimiz sağ olsun hepsi gece geldi. Beyoğlu ilçe emniyet müdürü, genel müdürümüz Ankara’dan geldi. ilgilendiler, yardımcı oldular, konunun peşini bırakmayacağını söylediler. Yanlışlıkla olan bir olayın olduğunu söylediler. Gereken her şeyin yapacağını söylediler. İki tane polis de gözaltına altında” diye anlattı.

