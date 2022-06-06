Cerrahpaşa'da hekime saldırı: Acil dışı tüm ameliyatlar durduruldu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği'nde geçtiğimiz cuma saat 20.00 sıralarında yaşanan hekime şiddet olayı nedeniyle, hastanede acil dışı tüm planlı ameliyatlar durduruldu.

Yaşanan şiddeti olayı sonrası Dr. Maryam Arslan, saldırıya uğradığı hasta yakını A.M.’den şikayetçi oldu. Polisin yaptığı inceleme sonrası A.M.'nin doktoru darp ettiği, diğer hasta yakını olan L.D.K.'nin ise hakaret ettiği anlaşıldı. Şüpheliler hakkında tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından adli işlem yapıldı. Ancak adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre yaşananların ardından hastanede çalışan anestezi ve cerrahi asistanları bugün iş bıraktı. Hastanede planlanan ameliyatların tümü acil vakalar dışında, durduruldu. Hekimler, hastane bahçesinde basın açıklaması ile hastanelerdeki şiddete tepki gösterdi.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran, şiddetin hastane kapısındaki acillerden en kritik hastaların bulunduğu yoğun bakımların içine kadar girdiğine dikkat çekerek "Şiddet kabul edilebilir bir şey değil. Çoğu meslektaşımız şiddete uğradıktan sonra tedavi görüyor mesleklerini sorguluyor. Yakında bu kritik hastalara bakacak hekim bulamayacaklar" diye konuştu.

'Hastaları öldüren biz değiliz'

Yoğun bakımların en kritik hastaların yattığı yerler olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Demirkıran, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bunun şiddete dönmesi asla kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü hastalarını öldüren biz değiliz. Biz onları yaşatmak için orada varız. Biz onların canlarına can katmaya çalışırken kendi canımızın da yanmasını istemiyoruz. Yaşadıkları psikolojik travmayı atlatabilmeleri kolay olmuyor. Tedavi gören arkadaşlarımız var, uyku bozukluğu yaşayan arkadaşlarımız var. Bu insanlar gerçekten hayat kurtarıyor ve yapılan iş çok ağır. Covid döneminde yoğun bakımlar olmasaydı şu anda yüzlerce insan ölmüş olurdu. Pek çok Batı ülkesinde yoğun bakımlar iyi yönetilemediği için yüzlerce hasta öldü. İtalya'da Amerika'da örneğin, hastalar yoğun bakıma alınamayıp servislerde ya da evlerinde öldüler. Eğer bizi alkışlıyorsanız, gönülden alkışlayın. Daha sonra bu kadar kritik hastaya baktıracak hekim bulamayacaksınız. Biz içeride zaman zaman 30-40 hastaya bakıyoruz. Sürekli hasta yakınlarına ayrı ayrı bilgilendirme yaparsak, gün içinde diğer hastalara yeterince zaman ayıramayacağız. Sakince beklemeleri gerekiyor ki en uygun fırsatta onlara gerekli tüm açıklamaları yapalım.”

'Dayak yemek için mi geldim?'

Kazakistan'dan gelip Türkiye’de tıp fakültesi bitiren ve "Ben dayak yemek için mi geldim" diyerek yaşadıklarına isyan eden Dr. Maryam Arslan, olayın travmasını hala atlatamadığını kaydetti. Arslan, "Ben ve üç hekim arkadaşım nöbetçiydik o akşam. Her zamanki gibi yoğun bir nöbet gecesiydi. Oturacak, yemek yiyecek dahi vaktimiz yoktu. Ameliyat sonrası yatırılan bir hastamız vardı. Gündüz vizit saatlerinde hastayı kimse ziyaret etmedi. Akşam 19:30-20:00 gibi geldiler. O saatte ziyaret yasak. Ama hastanın yakınlarından biri hemşireydi ve biz de ona bilgi verdik. Kısa bir süreliğine de olsa hastayı görmesini sağladık. Sonra bir hekim arkadaşımız yoğun bakımda yabancı birini görmüş, aynı hastanın başka bir yakını olduğunu öğrenince de 'Zaten bu hastanın yakını ziyaret etti, şu anda sizi alamayız. Yoğun bakım da müsait değil, başka bir hastanın bakımı yapılıyor. Lütfen dışarı çıkın' demiş. Bunun üzerine hasta yakını sinirlenip bağırmaya başlamış. Bir şekilde dışarıya, yoğun bakım koridoruna almışlar hasta yakınını. O sırada güvenliği çağırmışlar. Ben de tam o anda geldim yanlarına. Hekim arkadaşlarım ve diğer hemşireler de geldiler seslerden dolayı. Hasta yakını hakaretler yağdırmaya başladı. 'Pisliksiniz, çirkefsiniz' vs diye. En sonunda ağzından şöyle bir cümle çıktı: 'Siz doktorlar da dayak yiyorsunuz, hala akıllanmıyorsunuz' O noktada ben durumun ciddiyetini kavrayıp telefonumu çıkardım kayıt almak için. Çünkü bize hakaret etmeye devam ediyordu" dedi.

'Koluma ve göğsüme yumruk attı'

Telefonunu çıkardığı anda hasta yakını kadının kendisine saldırdığını anlatan Dr. Arslan, olayın üzerinden 2 gün geçmiş olmasına rağmen o ana dair 3-4 dakikayı hala tam olarak hatırlayamadığını da anlatarak, "Koluma ve göğsüme yumruk attığını hatırlıyorum. Personel onu zapt etmeye çalışırken, havada ayaklarıyla da tekme attı. Bu arada hastanın yakınlarının üçü de kadındı. Hakaret etmek yetmedi, hanımefendi yumruk da attı. Pazar günü yine nöbette olmam gerekiyordu ve aynı kadın yine yoğun bakıma girmişti hastasını ziyaret için. Ben de neden böyle bir şey yaptığını açıkçası gözlerinin içine bakarak sormak istedim. Bana bakıp şöyle dedi: 'O gece için benden özür dilemen lazım, helallik istemelisin benden, ben karıncayı bile incitmem, öyle bir şey olmadı.' Yaptığı her şeyi inkar etti. Bugün Cerrahpaşa'da planlı ameliyatların hepsi ertelendi. Anestezi ve cerrahi asistanları olarak acil vakalar dışında hiçbir ameliyata girmeyeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan eyleme, Dr. Maryam Arslan'a destek veren hastane çalışanları da katıldı.