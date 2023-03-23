Cerrahpaşa, Murat Dilmener Hastanesi’ne taşınıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin, Taksim ve İstanbul Eğitim ve Araştırma hastanelerine taşınmasından tepkiler üzerine vazgeçildi. Cerrahpaşa yerleşkesindeki binaları inşa edilene kadar fakülte Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde hizmet verecek.

Diken'den Mesude Erşan'ın haberine göre Cerrahpaşa ile İstanbul Tıp Fakülteleri (Çapa) binalarının depreme dayanıksız olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı'nın toplam dört hastanesine taşınmasına karar verilmesi, İstanbul’da ciddi sağlık hizmeti krizine neden olmuştu. Sağlık Bakanlığı hastanelerinin personeli, taşınmanın yeni mağduriyetler yaratmaması için eylem ve çağrılar yapmıştı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen yeni gelişmeyi “Bekleyiş sona erdi” diyerek duyurdu. Gönen’in verdiği bilgiye göre, binaları yerinde yapılana kadar eğitim faaliyetleri, poliklinikler ve bazı servisler Cerrahpaşa’da, yataklı tedavi klinikleri, nitelikli tıbbi işlemler ve ameliyatların büyük kısmı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde devam edecek. Hastane Covid-19 pandemisinde, Atatürk Havalimanı’na birkaç haftada inşa edilmişti.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, tıp fakültesinin faaliyetlerinin yönetim kurulu kararıyla durdurulduğunu açıklarken, bu hastaneye taşınmaya talip olduklarını ifade etmişti.

Tamamı Cerrahpaşa’ya tahsis edildi

Ancak Bakan Fahrettin Koca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ziyaretinden sonra, Taksim ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (Samatya) taşıyacaklarını açıklamıştı. Bu karardan dönülmesi hastanelerin personelini şimdilik rahatlattı. Sadece üniversitenin Haseki Kardiyoloji Enstitüsü, binası yenilenene kadar Samatya’ya taşınacak.

Bin yataklı Murat Dilmener Hastanesi’nin tamamının Cerrahpaşa’ya tahsis edildiğini belirten Gönen, “Bu karara sevindik. Biz üç parçaya bölünecek, hem Taksim hem de Samatya hastanelerini rahatsız edecektik. Murat Dilmener Hastanesi boş olduğu için çabuk hareket ederek, kaldığımız yerden devam ederiz” dedi.

Cerrahpaşa’nın yerinde inşası için TOKİ’nin açtığı ihaleyi en düşük teklif (2 milyar 60 milyon) veren Rönesans İnşaat kazanmıştı. İlgili sözleşme 28 Mart’ta yapılacak ve hastanenin kara tarafındaki 220 bin metrekarelik alan, 600 günde inşa edilecek.

Çapa'yla ilgili karar değişmedi

Yine binaları deprem açısından riskli bulunan İstanbul Tıp Fakültesi’nin Beylikdüzü ve Eyüp Devlet Hastanelerine taşınması kararından "henüz" vazgeçilmedi. Her üç hastanenin personeli bu taşınmadan rahatsız. Tıp fakültesi ile devlet hastanesi arasında kademe farkı var. Tıp Fakültesi üçüncü basamak hastanesi, devlet hastaneleri ise ikinci basamak. Fakültenin önceliği eğitim ve araştırma, devlet hastanesinin sağlık hizmeti vermek. Her biri bölgesi ve çevresi için önemli. Takip ettikleri binlerce hastaları var. Hastanelerin personelinin ne olacağı koca soru işareti.

İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşülecek

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, bu sıralarda en önemli gündemlerinin hastane taşınmaları olduğunu söyledi. İTO Yönetim Kurulu üyeleri ile tıp fakültesi temsilcilerinin 23 Mart Perşembe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüleceğini belirten Erdoğan, şunları dedi:

“Taşınma çözüm değil. İTO’da genel eğilim belediye, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) gibi kurumları da katarak, mümkün olduğunca mekanları korumak ve yerinde yapılanmak yönünde. Depremde de kullanılabilecek sahra hastaneleri, konteyner veya çelik konstrüksiyon yapılarla geçici çözümler üretilmesi, aynı sırada da binaların yenilenmesi mümkün. Hastaneler çok ciddi bir sağlık hizmeti üretiyor. Bir hastaneyi yerinden etmek, atıl hale sokmak akıl karı değil. Yüzlerce çalışan ve o kurumlardan hizmet alan hastalar mağdur olacak.”

‘Ortak akılla hareket edilmeli’

Taksim Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nden Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, kararı şöyle yorumladı: “Bizi rahatlatan kararın, birkaç kişinin iki dudağı arasından çıkan sözcüklerden öğrenilmesi ideal ve demokratik bir çözüm değil. Bulunacak her çözümün, çalışanlar ve hastaları mağdur etmeyecek, kamu sağlığını ve çalışan haklarını önde tutarak yürütülebilmesi gerekir. Bunun için çalışmaların sendikalar, demokratik kitle örgütleri, odalar, meslek kuruluşları, hasta dernekleri, muhtarlıklar gibi konudan etkilenecek tüm paydaşların düşüncesi ve istekleri alınarak, ortak akılla gerçekleşmesi zorunlu.”

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Aytekin Sağlam ise şunları söyledi: “Her birimizin evleri, çocuklarımızın okulları, bütün koşullar çalıştığımız hastanemize göre planlıydı. Samatya’nın yerinde kalması bizler için sevindirici. Eylemlerimize ve her yönlü dillendirdiğimiz endişelerimize kulak verilmiş olduğunu görmek bizi mutlu etti. Hastanelerin olası bir depreme karşı yenilenmesi, yeniden inşası, güçlendirilmesi gerekiyor. Ama hastane çalışanlarının yaşamları, kurdukları düzenleri ve özgül koşulları göz ardı edilmemeli.”

İstanbul hastaneleri teker teker taşınıyor

Sağlık Bakanlığı'nın başka hastanelerinin de depreme dayanıksızlığı ve taşınmaları gündemde. Koca’nın açıklamasına göre:

- Ankara’da Doktor Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Dışkapı Hastanesi tahliye ediliyor. Yeni binaların 28 Nisan’da yapım ihaleleri yapılacak.

- Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’nin B ve C bloklarındaki kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları bölümleri tahliye edilecek ve Bahçelievler Devlet Hastanesi ve İstanbul Fizik Tedavi Hastanesi’ne taşınacak.

- Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde B ve C bloklarındaki hizmetler aynı kampüsteki Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Prof. Dr. Asaf Atasever Ek binası ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nde sürdürülecek.

- İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacını karşılamak için Gümüşsuyu ek binasında ilave kapasite oluşturulacak.

Başka hastaneler sırada

Geçtiğimiz haftalarda Kağıthane Devlet Hastanesi aynı nedenle tahliye edilmiş ve Şişli Hamidiye Etfal Araştırma ve Eğitim Hastanesi’ne taşınmıştı. Edinilen bilgiye göre ayrıca, Anadolu yakasında Siyami Ersek, Üsküdar Devlet, Sultan 2. Abdülhamid Han, Fatih Sultan Mehmet, Erenköy Fizik Tedavi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin bazı bölümleri veya tamamen kapatılarak Feriha Öz Araştırma ve Eğitim Hastanesi gibi depreme dayanıklı başka hastanelere taşınacak.