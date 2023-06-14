Çerkezoğlu: Asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesi gerekiyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücrete yapılacak ara zamma ilişkin yaptığı değerlendirmede alım gücünün sürekli düştüğüne dikkat çekerek, asgari ücretin önemine dikkat çekti. Çerkezoğlu ayrıca "Asgari ücretin ve bütün ücretlerin yılda dört kez güncellenmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çerkezoğlu, “Asgari ücret dediğimizde bir ortalama ücreti konuşuyoruz. Çalışanların yarısından fazlasının hayatını sürdürmek zorunda olduğu bir ücreti konuşuyoruz. Oysa dünyanın her yerinde asgari ücret ile çalışanların oranı son derece düşük. Sembolik bir ücrettir asgari ücret ama Türkiye’de bir ortalama ücret durumunda. Hatta asgari ücrete bile ulaşamayan milyonlar var Türkiye’de" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın yanıltıcı olduğunu, asgari ücretlilerin alım gücünün her geçen gün düştüğüne dikkat çeken Arzu Çerkezoğlu, "Biz o zaman da söyledik. 'Bu suya yazılan bir yazıdır, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir süreçte birkaç ay sonra bu artışın hiçbir anlamı kalmayacaktır' demiştik. Yine bu yüksek enflasyonlu süreç devam ediyor" diye konuştu. (ANKA)