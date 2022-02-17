Çerkezköy'de PAS fabrikasında sendikalı işçiler işten çıkarıldı

Çerkezköy organize sanayi bölgesinde yer alan PAS South plastik fabrikasında Petrol-iş sendikası Trakya şubesinde örgütlenen 13 işçi işten çıkarıldı.

İşten atılanlar bu akşam vardiya çıkışı fabrika önünde eylem yaptı.

Çoğunlukla kadınların çalıştığı fabrikada işçiler kışın doğalgazın ve kazanların kapatılarak soğukta, elektrik tasarrufu denilerek ışıkların kapatılıp karanlıkta çalıştırıldıklarını söylediler.

Beş yıldır zam yapılmadığını, bugünkü hayat pahalılığında asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını söyleyen bir işçi, "Telafi çalışması denilerek bizi izne gönderiyorlar fakat çalışan arkadaşıma ise fazla mesai yaptırıyorlar, sürekli bizleri çalışma günü borçlandırıyorlar, artık sendikaya gitme vakti diye karar verdik" diyerek diğer işçilerle örgütlenmeye başladıklarını söyledi.

Çoğunluğu sağladıklarını belirten sendika şube başkanı Mehmet Kaya ise, fabrika yönetiminin çoğunluk sayısını düşürmek için küçülme bahanesi ile sendikalı işçileri işten çıkardığını, ancak bir taraftan yirmi yeni işçiyi işe aldığını aktardı.

Yetki için başvurduklarını örgütlenme haklarını çiğnetmeyeceklerini söyleyen şube başkanı yarın sabah 07:30'dan itibaren fabrika önünde mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.