Çerkesçe konuşan gence ırkçı saldırı: 'Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksın'

Kayseri'de toplu taşıma aracında kendi aralarında Çerkesçe konuşan iki genç otobüsteki diğer yolcular tarafından sözlü tacize uğradı. "Burası Türkiye, Türkçe dışında bir dil konuşmayacaksın" diyen bir yolcu, gençlerin Çerkesçe konuşmasına müsaade etmedi.

"Burası Türklerin ülkesi. Herkes Türktür. Çerkes değil" diye bağıran adama Çerkes gençlerin karşılık vermedikleri görüldü.

'Irkçı faşisti kınıyoruz, sürecin takipçisi olacağız'

"Bu ülkede ikinci bir dil konuşulamaz" diye bağıran adama gençler karşılık vermezken yaşanan tartışma kamuoyunda gündem oldu.

Konuya dair sosyal medya paylaşımı yapan Çerkes Dernekleri Federasyonu yaptığı açıklamada "Kayseri'de toplu taşıma aracında (belediye otobüsü) annesi ile telefonda anadilinde (Çerkesçe) konuştuğu için bir gencimize, kin ve nefret kusarak sözlü tacizde bulunan ırkçı faşisti şiddetle kınıyoruz. Konu hakkındaki gelişmeleri ve süreci yakından takip edeceğiz" dedi.