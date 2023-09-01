Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alındığı iddia edildi, Bakan Tunç açıklama yaptı

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç'un açık cezaevine alındığı öne sürüldü.

Gazeteci Murat Yetkin, Özdemir’i Ordu’da evinin önünde katleden ve müebbet hapis cezasına mahkum edilen Özgür Arduç'un Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. İddialara yönelik açıklama yapan Tunç, Yetkin hakkında hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Adalet Bakanı: Hukuki süreç başlatılmıştır

Murat Yetkin'in açıklamalarının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Ordu’da evinin önünde Ceren Özdemir’i vahşice öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıl 58 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlünün açık cezaevine alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği için kanun gereğince açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz. Bu gerçek bilinmesine rağmen; kamuoyumuzda infiale sebep olabilecek bu asılsız iddianın adli yılın açıldığı bugün ortaya atılmış olması adalete duyulan güveni sarsmaya yönelik bir girişimdir. En temel basın ilkelerine dahi uyulmadan yapılan yalan haber ve dezenformasyon; en başta Ceren Özdemir kızımızın ailesini derinden üzecektir. Halkın haber alma özgürlüğünü suiistimal eden, kamu barışını bozmaya yönelik, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma girişimlerine karşı hukuki süreç başlatılmıştır."

Özdemir ailesinin avukatı açıklama yaptı

İddialar üzerine Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz da yazılı bir açıklama yaptı. Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını belirten Poyraz, "Aynı kararda şahsın daha önce de benzer nitelikte suç işlemiş olması nedeniyle cezasının 'mükerrirlere özgü infaz rejimi' ile infazına da karar verilmiştir. Suçun ve cezanın niteliği, suç işlemede mükerrir olunması ve infazın buna göre yapılacak olması nedenleriyle adı geçen şahsın lehe infaz düzenlemelerinden yararlanarak açık cezaevine geçmesi mümkün bulunmamaktadır. Nitekim savcılık infaz kalemi ile yaptığım görüşme sonucu şahsın halen Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde bulunduğu ve cezasının infaz edilmekte olduğu, açık cezaevine geçme durumunun olmadığı tarafıma iletilmiştir" dedi.



Avukat Poyraz, Özgür Arduç'un cinayet öncesi açık cezaevine geçirilmesi ve firarında kamu görevlilerinin kusuru nedeniyle yapılan suç duyurusu sonucu verilen savcılık takipsizlik kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru halen neticelenmediğini de sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, Özgür Arduç isimli erkek tarafından bıçaklanarak katledilmiş, katil Özgür Arduç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.