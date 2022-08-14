Cerablus’ta Türk bayrağını indirmeye çalıştığı belirtilen 6 kişi gözaltına alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli muhalifler ile Suriye yönetimi arasında uzlaşma olması gerektiğine ilişkin açıklamasının ardından Halep'in Cerablus ilçesinde protesto gösterilerine neden oldu.

Suriye yönetimi ile görüşülmesine karşı çıkan Suriyelilerin Cerablus’ta çıkardığı olaylar esnasında Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Gaziantep Cerablus Jandarma Danışman Komutanlığı ile Cerablus Askeri Şura olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde bayrağı indirmeye çalıştığı öne sürülen şahısların A.K., A.M., A.E.A., A.E.S., F.E.M ve M.E.C. olduğu belirlendi.

Şahıslar, ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)