'Cerablus'la sınırlı kalmayabilir, Türkiye'de de bir sürü ÖSO'cu var'

Güvenlik ve savunma politikaları uzmanı Temel Ersoy, AKP hükümetinin Suriye'ye dönük politika değişimi ve Suriye'nin kuzeyinde AKP'nin desteklediği grupların gerçekleştirdikleri eylemleri yorumladı.

soL TV'ye verdiği demecinde Temel Ersoy, Suriye'ye yönelik politikadaki değişimin 'çaresizlikten' kaynaklandığını ifade ederken, ÖSO'nun AKP'ye artık bir 'ayak bağı' oluşturmaya başladığını söyledi.

AKP hükümetinin 'çıkış yolu aradığı'nı belirten Ersoy, "Önünde sarılabileceği iki şey var, bunlardan bir tanesi Ukrayna'yı işgali nedeniyle uluslararası alanda sıkışan Putin'den, hem ekonomide hem dış politikada hem de Suriye'deki sıkışıklıkla destek bekliyor. Çünkü [hükümet] Batı'dan ve ABD'den beklediği desteği alamadı" şeklinde konuştu.

Temel Ersoy, Suriye'yle görüşme çalışmalarının istihbarat örgütleri seviyesinde birkaç önce başladığını hatırlatarak bundan da istenilen sonucun elde edilemediğini kaydetti.

AKP hükümetinin müzakereler için çabaladığını ilan etmesi üzerine "bugüne kadar eğitilmiş, umut verilmiş, silahlandırılmış ve beklentiler içine itilmiş" ÖSO'nun 'kendisini satılmış' hissettiğini kaydeden Ersoy, "Bunlar Türkiye üzerinden bu kadar menfaat elde etti ve bir anda hepsini kaybedebileceklerini düşündüler" yorumunda bulundu.

'Türkiye'de de bir sürü Suriyeli muhalif var'

Suriye'nin Türkiye kontrolündeki bölgelerde oluşan tepkinin bu bölgeyle sınırlı kalmama ihtimalinin yüksek olduğuna işaret eden Temel Ersoy, "Türkiye'nin içinde de bir sürü [Suriyeli] muhalif var [...] Bunlar Türkiye'de kaldıkları zaman neler yapabilirler onları düşünmek lazım. Çünkü ihanete uğradıklarını düşündüler" dedi.

'Seçim hazırlığı'

Suriye politikasındaki değişimin bir ayağının da yaklaşan 2023 seçimlerine hazırlık olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Hükümet manevra yapmaya çalışıyor, Suriye üzerine söylemleri değişti. Aslında seçime endeksli her şey, seçimi kaybederlerse sadece iktidarı kaybetmekle kalmayacaklar. Çok daha farklı değişiklikler de olabilir. Bunun yüzünden Suriye'deki muhaliflerin de seçmenler üzerinde baskı unsuru olduğunu görüyorlar, istenmeyen bir durum var, kurtulmaya çalışıyorlar" dedi.

Ersoy'un yorumlarının tamamını soL TV'nin hazırladığı haberden izleyebilirsiniz.