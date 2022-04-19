Cep telefonu ve tütüne ilişkin yeni ÖTV kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yeniden belirlendi.

Bin 500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Daha önce yüzde 25'lik dilimde bin 200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise bin 200-iki bin 400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

Ayrı bir kararla tütündeki ÖTV matrahları da yeniden belirlendi. Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.