Cengiz'in ruhsatı iptal edilmişti: Savcılık Belediye Başkanı için soruşturma izni istedi

Muğla'da Bodrum Belediyesi tarafından Gölköy Mahallesi'ndeki Gökburun'da Cengiz İnşaat'a ait 180 dönümlük alandaki tartışmalı proje ile ilgili inşaat ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Cengiz İnşaat A.Ş, hukuki süreci başlattı. Duvar'dan Selçuk Arslan'ın haberine göre; ruhsatı başkanlık oluruyla iptal eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında suç duyurusunda bulunan şirketin talebini inceleyen savcılık, İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni verilmesi için talepte bulundu.

Bakanlığın soruşturma izni vermesi durumunda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında, soruşturma başlatılacak.

12 Aralık'ta verilen ruhsatı ilk etapta savunan ve hukuka uygun olduğunu ifade eden Aras, geçen cumartesi düzenlediği basın toplantısında verdikleri inşaat ruhsatını iptal ettiklerini duyurmuştu.

Aras, söz konusu ruhsata ilişkin özelleştirmenin iptali için açılan dava ve buna istinaden Danıştay tarafından alınan iptal kararı üzerine böyle bir karar aldıklarını söylemişti.