Cengiz Holding’den Bodrum açıklaması

Cengiz Holding Bodrum’daki ruhsat iptaliyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Anılan parsel, şirketimizin mülkiyetindedir, bu Bodrum Tapu Sicili Müdürlüğü’nün resmi kayıtları ile sabittir. Bodrum Belediyesi’nin mülkiyet hakkının sona erdiğini tespit yetkisi yoktur; bu yetki Tapu Sicil Müdürlüğü’nündür. Parsel uzun yıllardır turizm imarlıdır ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayları ile gerekli ifraz ve kamuya terk işlemleri yapılmıştır. Yapı ruhsatlarının düzenlenmesi aşamasında da Bodrum Belediyesi, Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü dahil ilgili tüm kurumlarla resmi yazışmalar yapılmıştır. Aradan geçen sürede yapı ruhsatlarının iptalini gerektirir bir durum değişikliği olmamıştır. Hukuka aykırı işleme karşı derhal yasal yollara başvurulacaktır.”