Cengiz İnşaat'a 'turistik tesis projesi' için verilen 60 ruhsat iptal edildi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Göl Mahallesi Gökburun mevkiinde Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan turistik tesise verilen 60 adet yapı ruhsatının iptal edildiğini açıkladı. Aras, “Almış olduğumuz bu karar gereğince 9 Ocak Pazartesi günü ilgili Bakanlığın MAKS sistemine girilerek ruhsatların iptal işlemi gerçekleştirilecektir” dedi.

Bodrum’un Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koy’da koruma altında olan 678 bin metrekarelik arazide yer alan turistik tesise, villa, rezidans ve marina inşaatına başlanacağının ortaya çıkması tepkilere neden olmuş ve bölge halkı eylemler yapmıştı. Projeye 7 Aralık’ta ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmesinin ardından Bodrum Belediyesi’nce 12 Aralık’ta inşaat ruhsatı verilmişti. Cengiz İnşaat'a verilen ruhsat, Bodrum Belediyesi 2023 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısında da tartışmalara neden olmuş, CHP'li bazı meclis üyeleri ruhsatın iptalini isterken Bodrum Belediyesi’nden de ruhsatın yeniden değerlendirileceği duyurulmuştu.

Ahmet Aras, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 60 adet yapı ruhsatının iptal edildiğini açıkladı.

Aras’ın açıklaması şöyle:

“Değerli Bodrumlular. 2013 yılında Özelleştirme idaresi tarafından Cengiz İnşaat AŞ’ye satılmış bulunan Gölköy Mahallesi Gökburun Mevkii 306/1 parselde gerçekleştirilecek proje için, Belediyemize eksiksiz olarak ibraz edilen belgelere istinaden 12 Aralık 2022 tarihinde verilmiş olan 60 adet yapı ruhsatı; Belediyemizin dün almış olduğu kararla, iptal edilmiştir. İptal gerekçemiz; Söz konusu satışa konu arazi ile ilgili olarak hak sahipliği iddiasında bulunan bir grubun açtığı dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği ‘Özelleştirmenin İptali’ kararının; ‘Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle uygulanmamasının, Anayasa’nın 138. maddesinde belirtilen, yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bu kararların yerine getirilmesini geciktiremez’ hükmüdür. Almış olduğumuz bu karar gereğince 9 ocak pazartesi günü ilgili bakanlığın MAKS sistemine girilerek ruhsatların iptal işlemi gerçekleştirilecektir. iptal kararımız, yasal olarak yargı yoluna açıktır. mutlu bir pazar günü geçirmeniz dileğimizle, duyurulur.” (ANKA)